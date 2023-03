Antibiotikasäfte für Kinder, Grippemittel: In Österreich sind viele Medikamente derzeit nicht verfügbar. Laut dem Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen sind derzeit mehr als 600 Arzneimittel nicht erhältlich. Hier geht es zur Liste: Diese Medikamente fehlen derzeit in Österreich.

237 Millionen Euro-Auftrag für die Voest

Großbritannien baut eine Nord-Süd-Hochgeschwindigkeitsverbindung. Und beschert der "Voestalpine Railway Systems" mit Standorten in Leoben und Zeltweg den größten Auftrag in ihrer Unternehmensgeschichte. (Kleine Zeitung PLUS)

Doch Dreierkoalition? Gerüchte begleiten Parteiengespräche nach der Wahl in Kärnten

Greift ÖVP-Bundesparteichef und Kanzler Karl Nehammer in Kärnten ein, damit Martin Gruber Landeshauptmann wird? In der SPÖ gibt man sich beunruhigt. Die ÖVP beruhigt. Mehr dazu hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Wirbel um Bettenreduktion auf der Lungenabteilung

Der eklatante Mangel an Pflegekräften führt zu einer reduzierten Bettenanzahl und internen Umschichtungen am LKH Graz. Die Details dazu lesen Sie hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Heutige Empfehlungen:

AKW Saporischschja vom Stromnetz getrennt

Neben Saporischschja waren seit den frühen Morgenstunden auch andere Landesteile mit Raketenschlägen überzogen worden, darunter auch die Hauptstadt Kiew. Mehr dazu hier.

Ermittlungen gegen den Vater

Nach dem tödlichen Badeunfall in der Sonnentherme Lutzmannsburg richten sich die Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung gegen den Vater des Kindes. Er soll sich während des Unfalls in der Raucherzone aufgehalten haben, berichtet die "Krone".

Lewis Hamilton: "Sie haben mir nicht zugehört"

Nach dem Fehlstart in die neue Formel-1-Saison hat Lewis Hamilton die öffentliche Kritik an seinem Team Mercedes erneuert. Hier geht es zu den Details.

Lewis Hamilton © (c) IMAGO/Everett Collection

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Servus TV dreht derzeit neuen TV-Krimi in Graz

Und Action! In Graz laufen derzeit Dreharbeiten: Simon Schwarz steht für eine Neuauflage der Krimi-Reihe "Metzger" von Thomas Raab vor der Kamera. Zu sehen soll der Film in der zweiten Jahreshälfte sein. (Kleine Zeitung PLUS) Simon Schwarz bei den Dreharbeiten für "Der Metzger traut sich" in Graz © Servus TV/Erwin Scheriau

Meine Empfehlung: "Für mein Aussehen habe ich keine besseren Noten bekommen"

Sänger und Autor Paul Pizzera stellte sich Fragen, die Frauen immer wieder gestellt bekommen. Ob er Kinder will? Und wie er Familie und Karriere vereinbaren will? Die Antworten gibt's in Videoform, zu den Höhepunkten des Podcasts mit dem Steirer geht es hier.

Kommen Sie gut durch den Tag!

Verwaltung von Push-Mitteilungen