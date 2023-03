Mahlzeit! Die Arbeitslosigkeit ist im Februar in Österreich noch weiter gesunken. Es gab einen Rückgang von 7000 Personen auf 369.769 Arbeitslose. Damit ist die Arbeitslosenquote mit sieben Prozent am tiefsten Stand seit 2008. Gegen den österreichweiten Trend ist die Entwicklung in der Steiermark: In der Grünen Mark ist die Arbeitslosigkeit leicht angestiegen. Die Zahl der beim AMS gemeldeten offenen Stellen beträgt in der Steiermark gesamt 16.329 (Kleine Zeitung PLUS).

Schlachtbetrieb reagiert nach Anzeige wegen Tierquälerei: "So etwas darf und wird nie wieder vorkommen“

Der Verein gegen Tierfabriken (VGT) veröffentlichte erneut Videomaterial, das verheerende Zustände ans Tageslicht brachte: diesmal in einem steirischen Hühnerschlachthof. Dieser meldete sich jetzt zu Wort. (Kleine Zeitung PLUS)

Vier-Tage-Woche: Chancen, Risiken und eine britische Studie, über die Österreich debattiert

Eine britische Erhebung dient in Österreich als Blaupause für die Forderung einer Vier-Tage-Woche. Dabei sorgt die Studie nicht nur für Beifall. Hier lesen Sie den ganzen Artikel. (Kleine Zeitung PLUS)

Sechsjähriger Bub ertrank in Tirol: Vater festgenommen

Der beeinträchtigte Bub ertrank im August 2022 in der Kitzbüheler Ache. Sein Vater soll zuvor von einem unbekannten Täter attackiert worden sein. Montagfrüh wurde der Mann laut Medienbericht festgenommen. Mehr Informationen lesen Sie hier.

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Zugunglück in Griechenland: Mindestens 38 Tote

Bei einem schweren Zugunglück in Griechenland sind in der Nacht auf Mittwoch mindestens 38 Menschen ums Leben gekommen. Ein Güterzug prallte frontal gegen einen Personenzug. Zum Artikel.

In Griechenland sind bei einem schweren Zugsunglück mindestens 38 Menschen ums Leben gekommen. © APA/AFP/Eurokinsissi

Für Dominic Thiem endete die Südamerika-Tour in einem Desaster

Der Negativtrend bei Dominic Thiem hält weiter an. Der Niederösterreicher musste sich beim ATP-Turnier in Santiago de Chile zum Auftakt Lokalmatador Cristian Garin 2:6, 6:7 geschlagen geben. Hier lesen Sie mehr.

Pflegeheimbewohner in Österreich haben schlechteren Gesundheitszustand

Eine Vergleichsstudie zwischen Österreich, den Niederlanden und Großbritannien zeigt, dass die Menschen in Österreichs Pflegeheimen die höchste Adipositasrate aufweisen. Auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind häufig. Zum Artikel.

In Kühltasche: Mann lebte mit 600 Jahre alter Mumie zusammen

Die Polizei in Peru hat einen mehrere hundert Jahre alten mumifizierten Menschen bei einem früheren Essenslieferanten beschlagnahmt. Der Mann sagte örtlichen Medien, die von ihm "Juanita" getaufte Mumie sei "wie meine spirituelle Freundin".

Die Mumie soll den Behörden zufolge zwischen 600 und 800 Jahre alt sein und befand sich in einer Kühltasche, mit dem der Mann früher Lebensmittel ausgeliefert hatte. © APA/AFP

Model Barbara Meier wird Gast-Jurorin im ORF

2018 tanzte Model Barbara Meier ins Finale von "Let´s Dance", am Freitag wird sie Gastjurorin bei der österreichischen Version "Dancing Stars" im ORF.

Meine Empfehlung heute über böse Überraschungen beim Erben: Diesen Fehler sollten Sie nicht machen

Beispiele aus der notariellen Praxis zeigen, was bei handschriftlichen Testamenten daneben gehen kann. Nehmen wir etwa den Fall von zwei Schwestern, die sich nur gegenseitig alles vererben wollten. Eine lesenswerte Recherche von unserer Ombudsfrau Daniela Bachal. Hätten Sie diesen Ausgang vermutet?

Ich wünsche Ihnen einen schönen Mittwoch.

