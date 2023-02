Mahlzeit! Der ORF steht finanziell mit dem Rücken zur Wand, das ist nicht erst seit vergangenen Freitag bekannt. Da wurde publik, dass Medienministerin Susanne Raab (ÖVP) auf die Haushaltsabgabe setzt und der ORF im Gegenzug bis 2026 rund 300 Millionen Euro einsparen muss. Wie er diese Vorgaben umzusetzen gedenkt, dürfte ORF-Chef Roland Weißmann in der am Nachmittag stattfindenden Sondersitzung dem Finanzausschuss skizzieren.

Virologe zu Masern-Ausbruch in Graz: "Dürfte wohl noch weitere Kreise ziehen"

Wie gestern bekannt wurde, sind bisher mehr als zehn Masern-Fälle bei Kindern in der Steiermark bestätigt. Bekannt wurde der erste Fall am Freitag – Masern ist meldepflichtig. Heute werden im Laufe des Tages noch ausständige Tests von exponierten Personen erwartet.

Personalstand am Höhepunkt: Noch nie arbeiteten so viele für die Regierung

Insgesamt 247 Menschen – so viele wie nie zuvor – arbeiten in den Kabinetten der Bundesregierung. Experten kritisieren eine "Verpolitisierung" der Verwaltung. Hier lesen Sie den ganzen Artikel.

Kärnten: Mehrheit ist gegen Tempo 100 auf Autobahnen

Zwei Drittel der Kärntnerinnen und Kärntner sprechen sich in einer Hajek-Umfrage für die Kleine Zeitung gegen ein Tempolimit aus. Der Ausbau der Windkraft wird nach wie vor deutlich befürwortet. Hier finden Sie weitere Informationen zur Umfrage. (Kleine Zeitung PLUS)

US-Präsident Biden erstmals seit Kriegsbeginn zu Besuch in Kiew

US-Präsident Joe Biden ist zu einem Besuch in der Ukraine eingetroffen. Vor einer geplanten Reise nach Polen kam der Demokrat heute in die Hauptstadt Kiew - seine erste Visite in dem Land seit Beginn des russischen Angriffskriegs vor fast genau einem Jahr. Hier lesen Sie mehr.

"Österreich tut, als wäre die Welt stehengeblieben"

Bereits zum zweiten Mal wenden sich Experten mit einem eindringlichen Appell an die Staatsspitze: Die veränderte Weltlage erfordere eine komplette Neuausrichtung der Sicherheitspolitik, schreiben sie in einem offenen Brief.

Das war die Ski-WM 2023

Mit dem gestrigen Herren-Slalom und dem Sieg des Norwegers Henrik Kristoffersen ging die Ski-WM in Courchevel/Méribel aus österreichischer Sicht ohne Goldmedaille zu Ende. Die Sportredaktion hat Bilanz gezogen:

Facebook-Mutterkonzern Meta führt kostenpflichtige Abos ein

Der Facebook-Mutterkonzern Meta führt einen kostenpflichtigen Abonnementdienst ein, mit dem Nutzer unter anderem ihre Konten verifizieren lassen können. Hier lesen Sie mehr.

Kaffee könnte auch in Österreich günstiger werden

Der Marktpreis für Kaffee weltweit und im deutschen Handel ist zuletzt deutlich gesunken. Wird sich die Preisentspannung auch in österreichischen Supermarktregalen niederschlagen? Julian Mayr hat recherchiert.

Sieben Baftas für "Im Westen nichts Neues"

Das Kriegsdrama "Im Westen nichts Neues" hat bei den als Baftas bekannten Britischen Filmpreisen abgeräumt und ist als Bester Film ausgezeichnet worden. Mehr zu den Baftas lesen Sie hier.

Meine Empfehlung: Fasching ist kein Spaß für Tiere – bitte nicht verkleiden!

Die ausgelassene Stimmung in den letzten Tagen vor dem Aschermittwoch bedeutet für Haustiere häufig Stress. Die Tierschutzorganisation Vier Pfoten appelliert daher an alle Tierhalter, Hunde nicht zu Faschingsumzügen oder lauten Festen mitzunehmen, schon gar nicht verkleidet. Hier lesen Sie mehr.

