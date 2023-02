Über 20 Fälle in Graz und Leoben

Virologe zu Masern-Ausbruch: "Dürfte wohl noch weitere Kreise ziehen"

Von zehn Infektionen am Wochenende ist die Zahl am Montag auf knapp über 20 gestiegen. Laut dem zuständigen Virologen Klaus Vander treffen heute die nächsten Tests ein. Inzwischen ist neben Graz auch die Kinderklinik Leoben betroffen. Gratis-Impfaktion in Graz.