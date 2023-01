Mahlzeit! Es ist kein Aprilscherz: Ab 1. April werden die Richtwertmieten um 8,6 Prozent steigen. Für einen Mieter oder eine Mieterin im Altbau sind durchschnittliche Mehrkosten von rund 490 Euro im Jahr zu erwarten, hat die Arbeiterkammer berechnet. Wie viele Mieter betroffen sind, lesen Sie hier.

Wieder Schnee im Anmarsch

Tagsüber ziehen mit einem Italientief wieder vermehrt Wolken auf und am Nachmittag beginnt es vor allem im Süden wieder zu regnen oder zu schneien, die Schneefallgrenze bewegt sich dabei meist zwischen 500 und 800 Meter, vor allem im Süden sinkt die Schneefallgrenze aber oft bis in die Niederungen.

Warum der ORF viele Mitarbeiter prekär beschäftigt

Der Erfolg des ORF ist auch auf dem Rücken der eigenen Mitarbeiter gebaut. Denn Österreichs größtes Medienunternehmen genießt eine arbeitsrechtliche Sonderstellung. Lesen Sie mehr dazu hier.

Firmen in ganz Österreich betrogen?

Unternehmen aus dem Bezirk St. Veit soll für Aufträge kassiert, diese aber nie erfüllt haben. Staatsanwaltschaft Klagenfurt ermittelt bereits gegen vier Beschuldigte. Mehr dazu hier.

Weitere Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Boris Pistorius wird neuer deutscher Verteidigungsminister

Boris Pistorius, bisher Innenminister in Niedersachsen, wird Nachfolger von Christine Lambrecht an der Spitze des Verteidigungsministeriums in Berlin. Mehr dazu hier.

Dominic Thiem sah einen "kleinen Schritt nach vorne"

Der Australien-Trip ging heute Nacht für Dominic Thiem mit der Niederlage gegen Andrej Rublew wenig erfreulich zu Ende. Auch eine Verletzung muss vor dem geplant dichten Februar-Programm abgeklärt werden. Mehr dazu hier.

Infineon wirbt für "Karriere in der Jogginghose"

Der Trainingsanzug ist an manchen Schulen verboten und in der Mode zum Teil verpönt, doch er ist ein fixer Bestandteil im Berufsalltag der Halbleiter-Branche. Hier geht es zum Artikel.

Schwarzenegger, Gabalier & Co – diese Stars kommen nach Kitzbühel

Die "Snowciety" steht im Starthäuschen: Die Hahnenkammrennen diese Woche werden, da alle Coronamaßnahmen gefallen sind, wieder viele feierfreudige Stars und Sternchen nach Kitzbühel locken. Mehr dazu hier.

Arnold Schwarzenegger (links davon seine Tochter Christina) wird heuer bei der Weißwurstparty wieder dabei sein © (c) APA/HANS PUNZ

Klagenfurterin bei 20. Jubiläumsstaffel dabei

Am Mittwoch steht die Klagenfurterin Celine Derler (23) vor der Jury der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar." Im Gespräch mit der Kleinen Zeitung erzählt die gebürtige Steirerin über ihre bisherige Musikkarriere.

Lese-Empfehlung: Diese Insel ist viel mehr als nur eine Filmkulisse

Der Film "The Banshees of Inisherin" hat gerade bei den Golden Globes abgeräumt und wird auch für die Oscars hoch gehandelt. Dabei hätten auch die Drehorte in Irland einen Preis verdient, klicken Sie sich hier durch die Fotos!

Kommen Sie gut durch den Dienstag!

