Wollte Nehammer aus "innenpolitischen Gründen" nach Afghanistan abschieben lassen?

Der frühere deutsche Innenminister Horst Seehofer (CSU) wollte seinem früheren Amtskollegen 2021 helfen, "aus innenpolitischen Gründen" einen Abschiebeflieger mit Afghanen nach Kabul zu chartern. Das berichten der "Falter" und deutsche Medien. Hier geht es zum Artikel.

Steirischer Geflügelmastbetrieb wird kontrolliert

Katastrophale Zustände und großes Tierleid hat der Verein gegen Tierfabriken in einem Geflügelmastbetrieb in der Südoststeiermark aufgedeckt. Die Agrarmarkt Austria hat den landwirtschaftlichen Betrieb gesperrt und Kontrollorgane hingeschickt, wir berichten in Kürze über die neuesten Entwicklungen in der Causa.

Infektionswelle trifft auf Personalnot: LKH Graz muss Patienten auslagern

Auf der Inneren Medizin und in der Kinderklinik des LKH Graz kämpft das Personal mit besonders vielen Patienten. Mehr dazu hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Lionel Messi zaubert Argentinien ins WM-Finale

Angeführt vom Superstar gewannen die Südamerikaner am Dienstag das erste Halbfinale der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar gegen Kroatien mit 3:0. Heute Abend treffen Frankreich und Marokko aufeinander - hier geht es zum WM-Special.

Lionel Messi jubelt nach dem 3:0 gegen Kroatien © APA/AFP/JUAN MABROMATA

"Investieren in den nächsten Jahren 70 bis 80 Millionen Euro in Kärnten"

Vor 25 Jahren kam die Falkensteiner-Gruppe nach Kärnten. Der Katschberg markiert den Beginn einer engen Beziehung der Südtiroler Touristiker zu Kärnten. Hier geht es zum Interview mit den Falkensteiner-Chefs. (Kleine Zeitung PLUS)

Forscher: Prävention auf Twitter kann Suizide verhindern

Bei der Untersuchung konnte erstmals gezeigt werden, dass in Zeiten, in denen viel auf Hilfsangebote und Erfahrungsberichte hingewiesen wird, die Suizidrate sinken kann. Mehr dazu hier.

US-Notenbank entscheidet über nächsten Zinsschritt

Experten gehen davon aus, dass der Höhepunkt der Inflationswelle mittlerweile überschritten ist. Daher erwartet man, dass die US-Notenbank ihr Tempo bei den Zinserhöhungen drosselt. Wir berichten.

"Avatar: Way of Water" ab heute in den Kinos

Heute startet "Avatar 2" in den Kinos. James Camerons erster „Avatar“-Film hinterließ 2009 nach Erscheinen zwar kein starkes kulturelles Vermächtnis, revolutionierte aber das Filmbusiness. Hier geht es zur Filmkritik und hier zum großen Dossier.

Model Lena Gercke ist wieder Mama geworden

Gercke und ihr Lebensgefährte Dustin Schöne haben eine weitere Tochter bekommen. Auch den Namen der Kleinen verrät das Model auf Instagram. Hier entlang.

Der Werbeschmäh des Jahres heißt "Dreh & Trink"

Fünf Kandidaten gab es für den "Werbeschmäh des Jahres 2022", den von Foodwatch Österreich ins Leben gerufenen Schmähpreis für Produkte, bei denen der Kundennepp besonders dreist ausfällt. Warum "Dreh & Trink" gewonnen hat, lesen Sie hier.

Beworben werden die Getränke vom Hersteller "mit echten Früchten" © Kleine Zeitung

Zu welcher Tageszeit ist Sport am gesündesten?

Wer Sport treibt, kann das Risiko auf Herzinfarkt und Schlaganfall senken. Dafür spielt es aber auch eine Rolle, wann man trainiert – das zeigt nun eine neue Studie. In unserem Format "Gute Frage" werden Alltagsfragen einfach erklärt - mehr dazu hier.



Ich wünsche Ihnen einen schönen Mittwoch, kommen Sie gut durch die Woche!

