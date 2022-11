Mahlzeit! Die Regierung verschärft das Verbotsgesetz. Das haben am Vormittag Justizministerin Alma Zadić (Grüne) und Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) angekündigt. Demnach wird etwa auch strafbar, wenn einschlägige Inhalte vom Ausland aus mit Zielrichtung Österreich gepostet werden. Zudem erfolgt bei einer Verurteilung nach dem Verbotsgesetz automatisch der Jobverlust im öffentlichen Dienst. Einen Überblick von Christina Traar lesen Sie hier.

Lawrow offenbar mit Herzproblemen im Krankenhaus

Der russische Außenminister wurde vor dem Gipfeltreffen der großen Industrie- und Schwellenländer (G20) auf der indonesischen Insel Bali in ein Krankenhaus eingeliefert. Hochspannung herrscht indessen vor einem Vieraugengespräch von Biden und Xi, mehr dazu lesen Sie hier.

Saisonende für Max Franz

Für den Kärntner Speed-Spezialisten Max Franz ist die alpine Ski-Weltcup-Saison vorbei, ehe sie noch begonnen hat. Beim Abfahrtstraining in Copper Mountain (Colorado) kam der 33-Jährige am Sonntagvormittag zu Sturz – was genau passiert ist, lesen Sie hier.

Max Franz hat sich im Training schwer verletzt © AFP

Nüchterne Lenkerin bei Alkoholkontrolle in Kärnten angezeigt

Eine Kärntner Mutter holte Jugendliche mit dem Auto von einer Party ab und geriet dann in Verkehrskontrolle. Was dann passierte, ist für viele überraschend. Mutter und Insassen werden angezeigt. Hier geht es zum Artikel. (Kleine Zeitung PLUS)

Das Lager des Obdachlosen auf dem Grazer Hauptplatz ist geräumt

Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) hat den Obdachlosen am Freitag mit einem Team und Bus vom Hauptplatz abgesiedelt. Nun hofft sie, dass er in der Wohnung bleibt und sich weiter helfen lässt. Mehr dazu hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Sergio Perez wütend auf Max Verstappen: "Das zeigt, wer er wirklich ist"

Trotz zweier WM-Titel herrscht bei Red Bull Racing nach dem GP von Brasilien Eiszeit. Max Verstappen hat offensichtlich eine interessante Begründung, warum er Sergio Perez in São Paulo nicht vorbeiließ. Hier geht es zum Artikel.

Weitere Meldungen aus Kärnten und der Steiermark

Klemens Haselsteiner: "Mein Vater schwingt immer ein bisschen mit"

Klemens Haselsteiner (41) übernimmt am 1. Jänner den Vorstandsvorsitz der Strabag von Thomas Birtel. So will er den Baukonzern zur globalen Größe formen. Mehr dazu im Interview. (Kleine Zeitung PLUS)

Der "Englishman" Sting gibt Konzert im Wörthersee Stadion

Am Montag wurde der nächste Kracher bekannt: Wenige Tage vor dem Konzert von Depeche Mode im Juli kommenden Jahres wird Sting in Klagenfurt auftreten. Der Vorverkauf startet am Freitag.

Welche Rolle das Smartphone in der Diabetes-Behandlung spielt

Rund 800.000 Personen sind in Österreich Diabetiker. Lily Cheng sieht in der Erkrankung aber kaum Einschränkungen. Wie Diabetes zeitgemäß behandelt wird, lesen Sie hier.

Nestroy-Preise: "Garland" und "Nicht sehen" ausgezeichnet

"humanistää!" vom Wiener Volkstheater räumte drei Preise ab. Der Spezialpreis für das Stück über Franz Wurst am Stadttheater Klagenfurt erhielt den Nestroy-Spezialpreis. Als beste Bundesländer-Aufführung ausgezeichnet: "Garland" am Schauspielhaus Graz. Mehr dazu hier.

Die Bilder der Gala:

Hör-Empfehlung: Warum kriegt man Freiheit nicht auf Vorrat, Anna Schneider?

Die 32-jährige Kärntnerin ist Journalistin bei der deutschen Zeitung "Welt" und polarisiert mit ihren oft als "rechts" gedeuteten Meinungen. Sie selbst bezeichnet sich als liberal und jetzt erscheint ihr Buch: "Freiheit beginnt beim Ich".

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche!

