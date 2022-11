Mahlzeit! Auch die Lebensmittelindustrie ist mit steigenden Kosten konfrontiert. Zum Teil gibt sie diese in Form teurerer Verkaufspreise an die Kundinnen und Kunden weiter. Einen anderen Teil versucht sie über weniger Inhalt versteckt auszugleichen, wie eine Konsumentenschutzorganisation nun aufzeigt. Die Konsumentenschützer sprechen von "doppelter Abzocke" und fordern eine transparente Kennzeichnung von "Schrumpf-Produkten". Hier geht es zum ganzen Artikel.

Tourismusforscher: "Es wird heuer dramatische Verschiebungen geben"

Kurzfristig sieht Tourismusforscher Andreas Reiter große Probleme für Österreichs Wintertourismus. Dass dieser zum grünen Sofort-Umbau gezwungen ist, werde ihn aber schon bald stärken. Hier geht es zum Interview. (Kleine Zeitung PLUS)

Nacktfotos von Schülern: "Sie haben diesem Lehrer blindlings vertraut"

Ein Lehrer an einem Grazer Gymnasium soll mehreren minderjährigen Schülern Nacktfotos abgekauft haben. Der Pädagoge war bei Schülern wie auch Eltern hochgeschätzt. Jetzt erscheint vieles in einem neuen Licht. An der Schule versucht man wieder zum Alltag zurückzukehren. Mehr dazu hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Weitere Meldungen aus Kärnten und der Steiermark

Frage und Antwort: Steigende Asylzahlen, fehlende Quartiere und Streit zwischen Bund und Ländern

Die aktuellen Entwicklungen rund um Asylzahlen, Quartiere und Zuständigkeiten erinnern an 2015, als der bisher größte Migrationsstrom Österreich erreichte. Zu Recht? (Kleine Zeitung PLUS)

Musk warnt vor Geldproblemen und schließt Twitter-Pleite nicht aus

Twitter schrieb bereits vor der Übernahme rote Zahlen. Nach dem Deal beklagte Musk einen Umsatzeinbruch, weil einige große Werbekunden Anzeigen auf der Plattform ausgesetzt hatten. Mehr dazu hier.

Die Ukraine wird weiter unterstützt – aber nicht mehr bedingungslos

An der amerikanischen Außenpolitik dürfte sich in den nächsten zwei Jahren wenig ändern. Doch der überparteiliche Konsens weißt Risse auf. Die Präsidentschaftswahl 2024 könnte die Richtung ändern. Hier geht es zur Analyse von unserem Experten Franz-Stefan Gady.

Das sind die heißesten Männer Österreichs

Chris Evans ist der "Sexiest Man Alive", der Radiosender Ö3 fragte nun nach dem "Sexiest Österreicher" – und erhielt eine sehr eindeutige Antwort.

Lewis Hamilton: Brite von Geburt, Brasilianer im Herzen

Lewis Hamilton bekam in dieser Woche die brasilianische Staatsbürgerschaft verliehen. Für den siebenmaligen Champion ist der GP in São Paulo das zweite Heimrennen. (Kleine Zeitung PLUS)

Das sind die meistverkauften Autos 2022

Jahrzehntelang war der VW Golf fast ununterbrochen das meistverkaufte Auto in Europa. Diese Dominanz ist weg, andere Modelle ziehen bei den Verkäufen vorbei.

Leseempfehlung: Wie Pfeffer im Garten gedeiht

Ob mexikanisches Pfefferblatt oder würziger Szechuan Pfeffer - Biorgärtner Karl Ploberger verrät, was die Pflanzen brauchen und wie man sie am besten einsetzt.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Freitag und ein angenehmes Wochenende!

