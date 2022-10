Mahlzeit! Heute Vormittag präsentierte Finanzminister Magnus Brunner sein erstes Budget. So soll es im kommenden Jahr mehr Geld für das Bundesheer und die Polizei geben. Im Rahmen seiner Budgetrede bestätigt der Finanzminister, dass sich der Schuldenberg der Republik auf 367 Milliarden erhöhen wird. Zudem sollen auch die Steuereinnahmen steigen.

Großes Kopfzerbrechen bereitet dem Finanzminister der dramatische Anstieg bei der Verzinsung von Staatsanleihen. In diesem Punkt gehe die Schere zu Deutschland auseinander. 2022 waren 4,4 Milliarden für die Zinsrückzahlung im Budget vorgesehen, 2023 sind es bereits 8,7 Milliarden, der Posten hat sich verdoppelt. Wir halten Sie weiterhin auf dem Laufenden.

Live-Ticker: Russland meldet Festnahmen wegen Explosion auf Krim-Brücke

Laut Moskau wurden acht Personen festgenommen +++ Ukraine erhält deutsches Luftabwehrsystem +++ Selenskyj: Lassen uns nicht einschüchtern +++ Etwa 300 Ortschaften ohne Strom +++ Alle Informationen finden Sie in unserem Live-Ticker.

Erstmals drei österreichische Universitäten unter Top 200

Neben der Uni Wien, die auf Rang 124 kletterte, und der Med-Uni-Graz mit einem Aufstieg um 28 Plätze auf Rang 168 schaffte es auch die Medizin-Uni Wien in diese Gruppe. Hier gibt es weitere Informationen.

250 Grindwale verendeten im Südpazifik, Hai-Gefahr verhindert Rettung

Die Einsatzkräfte würden die Wale "nicht aktiv ins Wasser" treiben, da die "Gefahr eines Hai-Angriffs sowohl für Menschen als auch für die Wale selbst" bestehe. Hier geht es zum Artikel.

Leck an Ölpipeline, die russisches Gas nach Mitteleuropa liefert

In einem Abschnitt der Leitung etwa 70 Kilometer von der polnischen Stadt Plock entfernt wurde an der Ölpipeline Druschba ein Leck entdeckt. Sie ist eine der größten der Welt und liefert russisches Öl in weite Teile Mitteleuropas.

Eine emotionale Gala für die "Stillen Helden" im Casino Velden

Gestern Abend wurden die "Stillen Helden" aus den Bezirken Wolfsberg, Völkermarkt, Feldkirchen und St. Veit nochmals für ihr Engagement geehrt. Klicken Sie sich durch die besten Bilder.

Jungbauernkalender: "So etwas kann man nur einmal im Leben machen"

Der Jungbauernkalender 2023 will wieder die "schönsten Seiten der Landwirtschaft" zeigen und zugleich ein modernes Bild des Berufs vermitteln: Unter den Models sind auch zwei Steirerinnen und ein Steirer sowie ein Kärntner. Hier sehen Sie die schönsten Bilder.

Premieren-Torschütze Nicolas Seiwald: "Es ist Zeit geworden"

Vor dem Champions-League-Spiel in Zagreb hatte Nicolas Seiwald nur im ÖFB-Cup gegen Kalsdorf getroffen. Mit dem 1:1 können die Salzburger gut leben, haben den Aufstieg ins Achtelfinale weiterhin in der eigenen Hand. Hier geht es zu den Details.

Warum Liebeskummer im Herzen Schmerzen verursacht

Als würde einem etwas Schweres auf der Brust liegen, als würde das Herz zerreißen: Liebeskummer tut auch körperlich weh. Wieso das so ist und was bei Herzschmerz hilft. Hier lesen Sie mehr.

Khloe Kardashian hatte Melanom im Gesicht

Der US Reality-Star (38) Khloe Kardashian gab bekannt, dass ihr vor einigen Wochen ein bösartiger Tumor aus dem Gesicht entfernt werden musste. Nun fordert sie andere auf, sich rechtzeitig untersuchen zu lassen.

Meine Empfehlung: Karl Ploberger verrät, wie Ihr Garten fit für den Herbst wird

Wie lässt sich Laub sinnvoll einsetzen? Müssen die Kübelpflanzen ins Winterquartier? Und kann man jetzt die Rosen zurückschneiden? Biogärtner Karl Ploberger verrät, was es nun im Garten zu tun gibt.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Mittwoch!

