Mahlzeit! Bei der Durchsuchung der Villa von Ex-US-Präsident Donald Trump Anfang August haben Ermittler einem Medienbericht zufolge auch streng geheimes Material zu den Atomwaffen eines anderen Staates gefunden. Trotz der Vorwürfe heizt der Republikaner seit Wochen Spekulationen an, er könnte bei der Präsidentschaftswahl 2024 für eine zweite Amtszeit antreten. Mehr dazu hier.

Experten warnen vor weiteren Energiepreis-Bremsen

Soll auf die Strompreis- auch noch eine Heizkostenbremse folgen? Ökonomen warnen vor einem "toxischen Cocktail" der Förderungen. Heute Mittag gibt die Regierung weitere Details zur Strompreisbremse bekannt, wir berichten!

Salzburg-Gegner Chelsea entlässt Tuchel, Leipzig kurz davor Tedesco

Trainerbeben schon nach Spieltag 1 der Champions League: Domenico Tedesco ist in Lepzig nicht mehr Trainer, kurz danach gab auch Chelsea die Trennung von Thomas Tuchel bekannt. Hier geht es zu den aktuellsten Sport-Nachrichten.





Putin: Westliche Sanktionen sind "Bedrohung für die ganze Welt"

Der Auftritt des Kremlchefs heute in der Früh beim Wirtschaftsforum in Wladiwostok wurde sowohl von Kriegsgegnern als auch von Putin-Unterstützern mit Spannung erwartet. Hier geht es zu den Details.

U-Ausschuss: Innenminister Karner kommt heute nicht

Die Opposition hatte erst gestern ein Verlangen auf Ladung des Innenministers gestellt, dem Minister sei "so kurzfristiges Erscheinen" aber nicht möglich. Es geht um die Vorführung von Thomas Schmid. Wir halten Sie hier auf dem Laufenden.

Aktuelle Meldungen aus der Steiermark und Kärnten

Zwei Kinder starben: Vater und Nachbar vor Gericht

Nach einem Kohlenmonoxid-Unfall im Mühlviertel, bei dem zwei Kinder im Alter von zwei und fünf Jahren ums Leben kamen, müssen sich heute der Vater der Kinder und ein Nachbar vor Gericht verantworten. Hier geht es zum Artikel.

Nick Kyrgios verliert Fünfsatz-Krimi und sorgt für Eklat

Tennisstar Nick Kyrgios hat das Halbfinale der US Open in New York verpasst - und bei seiner Niederlage gegen Karen Chatschanow einmal mehr von seiner negativen Seite präsentiert. Mehr dazu hier.



Nick Kyrgios © AP

Laura Feiersinger: "Es ist Zeit für ein größeres Stadion"

Nach dem 10:0-Kantersieg gegen Nordmazedonien war vor allem die Frage nach einem größeren Stadion Thema bei den ÖFB-Frauen. Mehr dazu hier.

Wilder Westen in der Lagune

Oscar-Preisträger Christoph Waltz ist im Western "Dead for a Dollar" eher verhalten in seinem Spiel, Tilda Swinton brilliert hingegen in der Gruselfilm-Variation "The Eternal Daughter". Bis Samstag laufen noch die Filmfestspiele in Venedig, nach zwei Jahren der Pandemie sind Glamour und schöne Roben zurück in der Lagunenstadt:

Welche nicht-medikamentösen Methoden bei Pollenallergien sinnvoll sind

Derzeit ist die Ragweed-Saison an ihrem Höhepunkt angekommen. Die Belastung für Allergikerinnen und Allergiker diverser Gräserpollen-Allergien nimmt von Jahr zu Jahr zu. Was neben einer medikamentösen Therapie noch helfen kann.



Unsere heutige Lese-Empfehlung:

Warum es die FPÖ damals zerriss und wo die einstigen Gräben bis heute verlaufen

Heute vor 20 Jahren stieß ein Streit um Ausrichtung und Führung die FPÖ in eine tiefe Krise. Seither ist viel passiert, doch die Partei ist auch heute nicht vor Angriffen gefeit - vor allem aus den eigenen Reihen. Eine Analyse von Christina Traar. (Kleine Zeitung PLUS)

Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Mittwoch, kommen Sie gut durch die Woche!

