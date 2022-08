Mahlzeit! Nach Marco Pogo alias Dominik Wlazny haben auch zwei andere Kandidaten die nötige Marke von 6.000 Unterstützungserklärungen für einen Antritt bei der kommenden Bundespräsidentschaftswahl erreicht. Dabei handelt es sich um den früheren Krone-Kolumnisten und Anwalt Tassilo Wallentin und den Ex-BZÖ-Politiker Gerald Grosz. In den vergangenen Wochen hatten beide intensiv um Unterstützung geworben.

Den heutigen Tagesschwerpunkt stellt jedoch ein weitaus traurigerer Meilenstein dar: Seit mittlerweile sechs Monaten herrscht in der Ukraine Krieg. Alle Artikel dazu im Überblick:

Grosz und Wallentin auf dem Stimmzettel

Über Twitter ließ Wallentin am Vormittag verlauten, dass er die nötigen Unterstützungserklärungen beisammen habe, auch Grosz soll nach eigenen Angaben schon antreten können. Aus Grosz´ Umfeld heißt es, er habe bereits rund 8.500 Erklärungen gesammelt. Mehr zum Thema erfahren Sie hier.

Unterbringungs-Debatte: Geflüchtete sollen 1095 Euro pro Monat zahlen

In Niederösterreich steht eine privat geführte Unterkunft für ukrainische Flüchtlinge in der Kritik. Der Grund: Neuen Verträgen zufolge sollen die Bewohner für die Unterbringung 1095 pro Monat zahlen - Heizungskosten nicht einbegriffen. Mehr dazu erfahren Sie hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Mord an Ideologen-Tochter: Führt die Spur nach Wien?

Nachdem Darja Dugina, die Tochter des Rechtsnationalisten Alexander Dugin, durch eine Autobombe zu Tode gekommen war, soll die angebliche Täterin in Wien gesichtet worden sein, wo sie in einem Hotel am Hauptbahnhof genächtigt haben soll. Mehr zum Thema hier.

Nach dem Tod von Darja Dugina vermuten manche die Verantwortliche in Wien © APA/AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV

Arbeiterkammer will Mineralöl-Preise prüfen lassen

Die Arbeiterkammer stellt einen Preisantrag, um die anhaltend hohen Kosten an den Zapfsäulen auf ihre Verhältnismäßigkeit zu überprüfen. Beweggrund sind vor allem die Rekordgewinne von Konzernen wie Shell und der OMV. Mehr zum Thema können Sie hier erfahren.

Sanna Marin: Weltweite Solidarität durch Tanz-Videos

Nach einer Welle der Kritik schlägt der finnischen Premierministerin Sanna Marin nun eine Welle der Solidarität entgegen: Nach ihrem Party-Video und dem nachfolgenden negativen Drogentest regt sich globale Sympathie für die Regierungschefin. Mehr zum Thema erfahren Sie hier.

Großeinsatz in Graz: Mann bedrohte Passanten mit Schusswaffe

Dienstagabend gegen 22 Uhr kam es in der Grazer Laudongasse zu einem Großeinsatz der Polizei. Ein Mann hatte Augenzeugenberichten zufolge eine Waffe gezückt und damit wahllos auf Passanten gezielt. Mehr zum Vorfall können Sie hier erfahren. (Kleine Zeitung PLUS)

Nach Verdacht auf Impfbetrug: Ärztin hat "keinen Einfluss auf Inhalt der Spritzen"

Nach seiner Impfung hatte ein Pensionist aus Klagenfurt keine der typischen Reaktionen, er vermutete, nur eine Kochsalzlösung aus der Spritze erhalten zu haben. Die betroffene Ärztin gab an, für die Richtigkeit des Inhalts nicht bürgen zu können. Mehr dazu können Sie hier erfahren.(Kleine Zeitung PLUS)

Thiem gewinnt nach Aufgabe

Grigor Dimitrov, der Gegner des Niederösterreichers, konnte beim Stand von 0:6, 4:2 aus Thiems Sicht nicht mehr weiterspielen. Damit steigt der Lichtenwörther ins Achtelfinale des ATP-Turniers von Winston-Salem auf. Mehr zum Spiel hier.

Dominik Thiem ist eine Runde weiter © GEPA pictures/ Patrick Steiner

Hilfsbereitschaft nimmt durch Müdigkeit ab

Neuen Erkenntnissen zufolge schaden Schlafmängel nicht nur der eigenen Gesundheit, sie haben auch Auswirkungen auf das unmittelbare Umfeld der jeweiligen Person: Denn wer zu wenig schläft, ist auch weniger hilfsbereit. Mehr dazu können Sie hier erfahren.

ATV startet Österreichs erste Reality-TV-Show

"Forsthaus Rampensau" soll am 6. Oktober dieses Jahres starten. In der Sendung treten neun Promi-Pärchen gegeneinander an, dem Sieger-Duo winken 20.000 Euro Prämie. Mehr dazu erfahren Sie hier.

Bilderreihen -Empfehlung: Die russische Invasion dauert ein halbes Jahr

Zum Halbjahrestag des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine haben wir eine sehenswerte Bilderreihe zusammengestellt. Hier kommen Sie zur Diashow.



