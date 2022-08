Mahlzeit! Nach der Hitze des Hochsommers brachen am vergangenen Wochenende vor allem im Westen Österreichs Regenfälle über das Land herein. Nun wird auch in östlichen Regionen aktuellen Prognosen zufolge verstärkter Regenfall erwartet. Einen Überblick zu diesem und zu anderen aktuellen Themen finden Sie hier.

Große Regenmengen in Ostösterreich erwartet

Vor allem in weiten Teilen Niederösterreichs, dem Burgenland und Wien werden erhöhte Niederschlagsmengen prognostiziert. Auch in der Obersteiermark soll es wieder regnen. Mehr zu den aktuellen Vorhersagen finden Sie hier.

21-jähriger wollte Großeltern mit Küchenmesser töten

Der junge Steirer verletzte seine beiden Großeltern an der Hand und im Gesicht, und ergriff daraufhin die Flucht. Mehr zum aufsehenerregenden Vorfall lesen Sie hier.

Van der Bellen aus Spital entlassen

Nach seinem Unfall beim Wandern in Tirol am Sonntag wurde der Bundespräsident wieder aus dem Spital entlassen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Helene Fischer in München: Atemlos durch die Schlager-Nacht

Trotz widriger Umstände lieferte der Schlager-Star in Bayern eine große Show ab. Mehr Eindrücke davon finden Sie hier und in der nachfolgenden Bilderreihe.

Milchpreis soll weiter steigen

Molkereien-Präsident Helmut Petschar erwartet eine weitere Preisanpassung im Herbst. Damit sollen heimische Bauern entlastet werden. Mehr dazu können Sie hier nachlesen. (Kleine Zeitung PLUS)

Singapur bestraft Homosexualität nicht mehr

Regierungschef Lee Hsien Loong kündigte am Sonntag die baldige Abschaffung eines entsprechenden Gesetzes an, das noch aus der britischen Kolonialzeit stammt. Mehr dazu lesen Sie hier.

Geburtstags-Doppelpack für Lewandowski

Der polnische Weltklassestürmer beschenkte sich zu seinem Ehrentag gleich selbst und traf beim 4:1-Sieg des FC Barcelona gegen Real Sociedad doppelt. Mehr zum Spiel können Sie hier nachlesen.

Handelsunternehmen "Hausmann" aus Bruck/Mur insolvent

Das traditionsreiche Unternehmen hat einen Sanierungsantrag eingereicht. Betroffen sind unter anderem Standorte in Graz, Klagenfurt, Villach und Salzburg. Mehr dazu erfahren Sie hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Durch Stammzellenspende: Kärntner retten Kind und Frau das Leben

Die Suche nach passenden Spendern fällt oft schwer, eine Frau und ein Kind hatten aber Glück: Kärntner Spender retteten ihnen das Leben. Mehr dazu können Sie hier erfahren. (Kleine Zeitung PLUS)

Lese-Empfehlung: Auch Politiker tanzen

Sanna Marin ist nicht allein: denn nicht erst seitdem ein Party-Video der finnischen Premierministerin auftauchte, erregen Tanzeinlagen von bekannten Politikern öffentlich Aufsehen. Welche Moves Johnson, Macron oder Jelzin auf Lager haben, erfahren Sie in diesem unterhaltsamen Artikel.

Auch wenn Sie der heutige Montag vielleicht nicht unbedingt in Tanzstimmung versetzen mag, wünsche ich Ihnen trotzdem einen guten Start in die neue Woche!

