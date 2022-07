Mahlzeit! Heute findet ein virtueller Austausch der Bundesregierung und den Landeshauptleuten zu akuten Coronathemen statt. Die Debatte dreht sich auch um die "verschiedenen Möglichkeiten zur Neuregelung der Absonderung Infizierter".

Steirer-Landeshauptmann Drexler würde "Quarantänepflicht aussetzen"

Die Meinungen über die Quarantänepflicht gehen weit auseinander. Ob das heutige Treffen für Veränderungen sorgen wird, wird sich im Laufe des Tages zeigen.

Haushalte in Österreich produzieren jährlich 1,5 Mio. Tonnen Restmüll

Um Geldbörse und Ressourcen zu schonen, gelte es, Abfall so gut wie möglich zu vermeiden und Wertstoffe getrennt zu entsorgen, damit sie wiederverwertet werden können. Hier erfahren Sie mehr.

Rund 165 Kilogramm Restmüll werden pro Person erzeugt © APA/HERBERT PFARRHOFER

Verbrennerverbot? "Biodiesel werden wir noch lange brauchen"

Markus Dielacher, Chef des steirischen Biodiesel-Primus BDI, ist trotz Verbrenner-Debatte entspannt. Lesen Sie mehr hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Tunesiens Scheitern bedeutet auch Ende des Arabischen Frühlings

Mit dem heutigen Referendum baut der tunesische Präsident Kais Saied die Demokratie in seinem Land zur Diktatur um. Nur in Tunesien hatte der Arabische Frühling 2011 zu einem demokratischen Wandel geführt. Hier erfahren Sie mehr.

Entwarnung im Karst: Brandherde sind unter Kontrolle

Bürger, die ihre Häuser verlassen mussten, konnten wieder zurück. Um ein Wiederaufflammen der Brände zu verhindern, wird weiter aus der Luft gelöscht. Hier geht es zu den Details. (Kleine Zeitung PLUS)

Bitte um Vergebung: Papst trifft heute in Kanada Ureinwohner

Es wird damit gerechnet, dass Franziskus bei den Vertretern der indigenen Gruppen um Vergebung für Gewalt bittet. Mehr dazu hier.

Die Indigenen zu treffen, ist der zentrale Teil der sechstägigen Reise von Franziskus. © AP

US-Nationalpark Yosemite: Feuer "explodiert", Tausende flüchten

Knapp 2.700 Häuser seien von dem Brand bedroht, der aus noch unbekannten Gründen ausgebrochen war. Tausende Anrainer mussten sich in Sicherheit bringen. Lesen Sie mehr hier.

Knapp 2100 Einsatzkräfte kämpften mit 225 Löschfahrzeugen und 17 Helikoptern gegen die Flammen an. © APA/AFP/DAVID MCNEW

Mehrere E-Scooter vor Strandbad durch Feuer zerstört

Brandalarm Sonntagabend am Metnitzstrand in Klagenfurt: Eine Zeugin versuchte, den Brand mittels Handfeuerlöscher zu bekämpfen, was aber misslang. Berufsfeuerwehr rückte aus. Mehr dazu hier.

Schriftstellerin Lotte Ingrisch starb kurz nach ihrem 92. Geburtstag

Ingrisch schrieb zunächst Unterhaltungsromane und war mit Theaterstücken erfolgreich. 2020 erschien mit "Die Quantengöttin. Wellen und Teilchen - ein Geheimnis" ihr letztes Buch. Lesen Sie mehr hier.

1993 gründete Ingrisch eine "Schule der Unsterblichkeit" © APA/HERBERT NEUBAUER

Lese-Empfehlung des Tages: Welche Plätze Katzen im Sommer beim Abkühlen helfen

Gerade im Sommer müssen Katzen auf sich achten. Durch gründliches Putzen können sich die Lieblinge auf vier Pfoten ein bisschen Abkühlung verschaffen. Hier erfahren Sie weitere Expertentipps.

Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Montag und einen guten Start in die Woche.

