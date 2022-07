Mahlzeit! Nach einer langen Zeit des Bangens scheint die Getreideversorgung aus der Ukraine gesichert. Im Laufe des Tages wird es wohl zu einer Einigung im Streit um die Getreideausfuhren aus dem Kriegsland kommen.

Getreide-Abkommen zwischen Ukraine und Russland in Sicht

Die Ausfuhr von Millionen Tonnen Getreide aus dem Kriegsland Ukraine soll von den Konfliktparteien unter UNO-Führung gemeinsam überwacht werden. Alle Informationen finden Sie in unserem Liveticker.

"Das war's für mich": Gesundheitsminister platzt auf Twitter der Kragen

Gesundheitsminister Rauch will nicht mehr spontan selbst twittern – zumindest nicht, wenn es um das Thema Corona geht. Mehr dazu hier.

"Riesen-Kompliment" für ÖFB-Elf aus dem deutschen Lager

Nach dem 0:2 im Viertelfinale gegen Deutschland ist die EM für Österreich zu Ende. Hier lesen Sie mehr.

Die sonst so starke Torfrau hatte beim 0:2 gegen Deutschland nicht ihren besten Tag erwischt. © APA/AFP/JUSTIN TALLIS

Fehlender Notarzt: Wieder verstarb ein Patient, diesmal in Liezen

Zwei Fälle in einer Nacht in Liezen: Nach 40 Minuten konnte Notarzt nur mehr den Tod eines Mannes feststellen. Eine betagte Patientin hatte mehr Glück, Sanitäter brachen Warten auf Notarzt ab und rasten ins Spital. Lesen Sie mehr hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Für Experten vertretbar: Quarantäne-Aus womöglich schon ab August

Ein Arbeitsentwurf der Coronaverordnung befeuert die Diskussion um das Ende der Corona-Quarantäne. Statt Quarantäne könnte eine FFP2-Maskenpflicht für Coronainfizierte kommen. Hier erfahren Sie mehr.

Heftige Unwetter in Oberkärnten: Zivilschutzalarm noch aufrecht

Eine Unwetterfront zog Donnerstagabend über Kärnten hinweg. Für mehrere Orte wurde Zivilschutzalarm ausgerufen, Bürger dürfen ihre Häuser nicht verlassen. Einige mussten evakuiert werden. Hier geht es zu den Details.

Zahlreiche Bäche sind über die Ufer getreten, Straßen wurden überflutet. Die Feuerwehren standen im Dauereinsatz. © APA/GERD EGGENBERGER

Landwirtschaftsminister: "Holz ist das neue Klopapier"

Norbert Totschnig (ÖVP) appelliert an die Verbraucher, keine Hamsterkäufe bei Holz zu tätigen. Weitere Entlastungsmaßnahmen gegen die hohe Inflation hält er aktuell für nicht nötig. Hier erfahren Sie mehr.

Ende der Nullzins-Phase steht bevor

Die Europäische Zentralbank hat spät reagiert, dafür aber etwas deutlicher als in den vergangenen Wochen kolportiert. Der Grund ist die drängende Inflation im Euroraum. Hier erfahren Sie mehr über die Bedeutung der Zinsanhebung. (Kleine Zeitung PLUS)

Britischer Prinz George feierte neunten Geburtstag

Der Kensington Palast veröffentlichte zu seinem heutigen Festtag ein Foto an einem Strand in Großbritannien. Geschossen wurde das Foto von seiner Mutter, Herzogin Kate. Mehr erfahren Sie hier.

Grill-Empfehlung des Tages: Wie man mit Grillspießen das Beste herausholt

Fleisch auf Stäben über dem Feuer zu garen, ist die älteste Grillmethode der Menschheit. Grillexpertin Yulia Haybäck zeigt, warum man Gemüse und Fleisch nicht zusammen spießt. Hier lesen Sie bestechende Tipps.

Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Freitag und einen guten Start ins Wochenende.

Verwaltung von Push-Mitteilungen