Mahlzeit! Das Warten hat ein Ende: Die Arbeiten an der deutsch-russischen Gaspipeline Nord Stream 1 sind abgeschlossen. Der Gasfluss liege aber geringer als vor der Wartung. Auch die Entscheidung der Europäischen Zentralbank sowie des Viertelfinales der ÖFB Damen steht heute an.

Russland dreht den Gashahn wieder auf und beschränkt zugleich

Seit 11. Juli stand die Gas-Pipeline Nord Stream 1 still. Nun hat Russland die Gaslieferungen wieder aufgenommen. Die OMV rechnet damit, dass die Hälfte der vereinbarten Gas-Menge kommen wird. Erfahren Sie mehr hier.

Prekäre Personalsituation: Kinderbetreuungsplätze ab Herbst nicht sicher

Die heikle Situation rund um den Personalmangel könnte zur Schließung von Kinderbetreuungsgruppen führen, wurden Eltern am Mittwoch von Trägern in einem alarmierenden Schreiben informiert. Lesen Sie mehr hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Brände im Karst beunruhigen auch Urlauber

Häuser brannten nieder, Dörfer wurden evakuiert: An der Grenze zwischen Italien und Slowenien wütet seit Tagen ein Waldbrand. Der Rauch zieht zum Teil auch in die Badeorte Grado, Sistiana, Lignano und Bibione. Erfahren Sie mehr hier. (Kleine Zeitung PLUS)

David gegen Goliath: Österreich will die Außenseiterrolle bei der Frauen-Fußball-EM nutzen



Heute trifft Österreich bei der Frauen-Fußball-EM im Viertelfinale auf Deutschland. Mit hoher Spielintensität und ohne Ruhepausen im Spiel soll Europa überrascht werden. Mehr dazu hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Internationaler Drogenring gesprengt: 32 Festnahmen in drei Staaten

Operation Joker erfolgreich: Bande soll Drogen im Straßenverkaufswert von mehr als 21 Millionen verkauft haben. In Österreich kam es zu sieben Festnahmen. Ermittler schlugen auch in Ungarn und der Slowakei zu. Lesen Sie mehr hier.

Russische Journalistin Owsjannikowa vor Gericht

Die durch ihre Live-Protestaktion im russischen Fernsehen gegen den Militäreinsatz in der Ukraine bekannt gewordene Journalistin Marina Owsjannikowa muss sich ab heute vor Gericht verantworten. Mehr Details hier.



EZB-Zinsentscheidung: Gespanntes Warten auf die Ausführungen von Lagarde

Die EZB wird heute erstmals seit elf Jahren die Zinsen anheben. Über die Höhe wird noch spekuliert. Zusätzlich wird ein Instrument zur Kontrolle der Zinsen für Staatsanleihen vorgestellt. Lesen Sie mehr hier.

Kampf gegen die Hitze: Wie sich heiße Metropolen abkühlen

Feuchte Matten aus Gras, weiße Straßen, die weniger Wärme aufnehmen, geöffnete Hydranten. Mit diesen Methoden versuchen Metropolen den Extremtemperaturen zu trotzen. Hier lesen Sie mehr zu den diversen Strategien.

Fahrraddiebe in der Steiermark lieferten sich hollywoodreife Verfolgungsfahrt

Zwei Warnschüsse waren notwendig, um die ungarischen Diebe von der Flucht abzuhalten. Auf der Verfolgungsfahrt kam es zu zwei seitlichen Kollisionen. Hier erfahren sie mehr. (Kleine Zeitung PLUS)

Italiens Regierungschef Draghi zurückgetreten

Der italienische Premier Mario Draghi bot an, von seinem Rücktritt abzusehen – vorausgesetzt die Parteien würden den "Pakt des Vertrauens" erneuern. Die Parteichefs Berlusconi und Salvini wollen da offenbar nicht mitmachen. Nun folgt der Rücktritt nach dem Rücktritt. Mehr zum Regierungschaos hier.

Kino-Empfehlung des Tages: Welche Filme Sie jetzt sehen sollten – und welche nicht

Ein französischer Culture-Clash-Hit der vergangenen Jahre bekommt eine weitere Fortsetzung, Bibi und Tina wagen erneut einen Ritt auf die große Leinwand und Alex Garland erzählt von den Schrecken der männlichen Begierde. Erfahren Sie mehr hier.

