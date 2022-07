Mahlzeit! Urlauber aufgepasst: Schon voriges Wochenende waren die Kolonnen auf der Tauernautobahn Richtung Süden insgesamt mehr als zwanzig Kilometer lang. Dieses Wochenende wird aber noch verkehrsintensiver werden. Sich vor dem Urlaub über die Reiseroute zu informieren, ist daher zu empfehlen.

Die Staus im Reiseverkehr werden noch länger

Der Autofahrerclub ÖAMTC warnt vor Verzögerungen auf Haupttransitrouten. Wie Sie sie sich auf überlasteten Strecken verhalten sollten oder diese Routen sogar vermeiden können, erfahren Sie hier.

41-Jährige tot aufgefunden: Mordverdacht in der Südsteiermark

Im südsteirischen Wagna wurde am Montag eine Frau tot aufgefunden. Laut Obduktion ist ein Gewaltverbrechen wahrscheinlich. Die Fahndung nach dem Sohn (24) läuft: Er ist seit dem Fund der Leiche nicht mehr auffindbar. Mehr Details finden Sie hier.

Außenminister Schallenberg zu Überraschungsbesuch in Kiew eingetroffen

Die Reise erfolgt zu einem für die Ukraine heiklen Zeitpunkt. Treffen mit dem ukrainischen Außenminister und mit Präsident Selenskyj geplant. Lesen Sie mehr hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Impfung reduziert Risiko von Infektion bis zu Long Covid

Drei Studien - unter anderem mit Spitzen-Basketballern - zeigen den Effekt der Impfung. Den wissenschaftlichen Untersuchungen zufolge schützt sie vor Infektion und senkt auch das Risiko an Long Covid zu erkranken. Hier geht es zu den Details.

13-jähriges Mädchen tot in Wald gefunden: Ursache geklärt

Am Dienstag wurde in einem Waldstück in Wien-Döbling die Leiche eines 13-jährigen Mädchens gefunden. Eine gerichtliche Obduktion konnte jetzt die Todesursache klären. Hier sind die Details.

Feuer wütet weiter: Ausnahmezustand in Friaul ausgerufen

Der im Karst ausgebrochene Brand wütet weiter. Mittlerweile sind weitere Hubschrauber und Flugzeuge zur Brandbekämpfung in der Region im Einsatz. Der Zugverkehr ist unterbrochen, Straßen sind gesperrt. Hier erfahren Sie mehr. (Kleine Zeitung PLUS)

Krankenstände bei Müllabfuhr sorgen für Kopfzerbrechen

Eine hohe Zahl an Krankenständen sorgt in der Abteilung Entsorgung in Klagenfurt für Unruhe. Die vorhandene Mitarbeiterzahl reiche nicht aus. Krankmeldungen sollen sogar kurzfristig per SMS einlangen. Gebührenerhöhung ist noch kein Thema. Lesen Sie mehr hier. (Kleine Zeitung PLUS)

So hoch war der Schaden durch Nehammers betrunkene Personenschützer

Im Innenministerium sind dieses Jahr mehr als 22.000 Euro an Blechschäden angefallen, der Großteil davon war Fremdverschulden. Die Personenschützer von Kanzler Nehammer trugen nur einen kleinen Teil bei. Hier erfahren Sie mehr.

Neue Regeln sorgen für drohende Kreditklemme

Rund um die schärferen Kreditbestimmungen für Immobilien ab August gibt es ein böses Erwachen. Das wichtige Instrument Zwischenfinanzierung ist tot. Künftig wird wegen EU-Vorgaben auch jeder Kunde auf nachhaltige Geldanlagen hingewiesen. Was sich mit 1. August alles ändert, erfahren Sie hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Jesolos Wirten gehen Mineralwasser und Mozzarella aus

Gastronomie hat nicht nur Probleme bei der Beschaffung von Mineralwasserflaschen, die Supermärkte wegen der Hitze horten, sondern auch beim Bier, beim Mozzarella und bei einigen Mehlsorten. Mehr Details gibt es hier. (Kleine Zeitung Plus)

Cousin über Martin Hinteregger: "Oma Gusti hätte ihn sonst runtergeholt"

Kicker Marco Huber ist der Cousin von Sirnitz-Heimkehrer Martin Hinteregger. "Er hat sich überhaupt nicht verändert, ist derselbe, wie er immer war. Kein Strizzi, aber aufgeweckt." Lesen Sie mehr hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Der 29 Jährige hängte seine Profi-Karriere an den Nagel © APA/ROBERT JAEGER

Lese-Empfehlung des Tages: Neuer Roman von Dirk Stermann

Mehrsparten-Virtuose Dirk Stermann spricht über seinen neuen Roman „Maksym“, seinen eigenen, eher spießig-grotesken Auftritt darin, die Freude an Finten und Fährten und die Liebe zum goldenen Wienerherz. Hier erfahren Sie mehr. (Kleine Zeitung PLUS)

Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Mittwoch.

Verwaltung von Push-Mitteilungen