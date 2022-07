Mahlzeit! Heute gibt es erfreuliche Nachrichten. Der teilstaatliche Energiekonzern OMV konnte zusätzliche Pipeline-Kapazitäten innerhalb Westeuropas sichern. Die Gasversorgung im Winter wird als weitgehend sicher eingestuft.

Die Gefahr eines Gasnotstands ist entschärft

Gas, das über die neugewonnenen Pipeline-Kapazitäten aus Norwegen nach Österreich kommt, soll auch hier verbraucht oder gespeichert werden. Das sagte Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) heute Ö1-Morgenjournal. Hier geht es zu den Details der Gasversorgung. (Kleine Zeitung PLUS)

Regenschauer und Gewitter im Anmarsch

Der Hochsommer macht eine Pause, wo heute teils kräftige Gewitter erwartet werden:

Zu wenig Ärzte: Notfallsanitäter stehen unter Hochspannung

Mann verstarb trotz intensiver Intervention der Helfer. Der Arzt kam erst 40 Minuten später. Dieser Vorfall nährt bei Sanitätern die Angst, zu Patienten gerufen zu werden, denen sie ohne Mediziner nicht helfen können. Hier erfahren Sie mehr. (Kleine Zeitung PLUS)

Warum das Parlament eine Sommerpause machen muss

Ab heute steht das Parlament still, oder zumindest: der Nationalrat. Nun ist das angebrochen, was der Volksmund "Parlamentsferien" nennt. Mehr dazu hier.

Ivana Trump im Alter von 73 Jahren verstorben

Die erste Ehefrau von Ex-US-Präsident Donald Trump, Ivana Trump, ist im Alter von 73 Jahren gestorben. Die Hintergründe des Todes waren zunächst unklar. Hier geht es zu den Details.

Verdächtiger nach Flucht von der Cobra geschnappt

Im oberbayrischen Burghausen wurde ein 32-jähriger Mann erschossen, der Tatverdächtige flüchtete nach Oberösterreich und konnte dort von der Polizei festgenommen werden. Hier erfahren Sie mehr.

Warum Biden heute den des Mordes verdächtigten saudischen Kronprinzen trifft

Joe Bidens Nahost-Reise ist nicht nur sein erster Besuch in der Region seit seinem Amtsantritt, es ist auch der erste Besuch eines amerikanischen Präsidenten in einer neuen Realität. Warum die USA zwischen dem Mittelmeer und dem Persischem Golf nicht mehr die unumstrittene Ordnungsmacht ist, erfahren Sie hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Dieser Grazer "Sargträger" ist jetzt in Kroatien eine Berühmtheit

In Kroatien hat ein Foto mit einem GU-Bus für Aufsehen gesorgt, transportierte er doch einen Sarg auf dem Dach. Nun konnten wir den Fahrer mit dem kuriosen Dachbehälter ausfindig machen. Hier erfahren Sie mehr. (Kleine Zeitung PLUS)

"Weil's etwas anderes ist als herkömmliche Dachboxen" © Privat

Unbekannte Arbeiter bestahlen 93-jährige Frau in Villach

Die Männer führten unaufgefordert Reinigungsarbeiten am Grund durch und stahlen in der Folge Schmuck. Rund um das Haus der Frau wurden weitere Personen beobachtet, die solche Arbeiten anboten. Mehr dazu hier.

Quallenplage: Kann ich meinen Urlaub gratis stornieren?

Feuerquallen im Mittelmeer verderben immer häufiger Urlaubern den Badespaß. Hier erfahren Sie, ob eine Quallenplage am Reiseziel genügt, um den gebuchten Urlaub kostenlos zu stornieren.

Österreich ist gegen Norwegen bereit für ein neues Sommermärchen

Ein Unentschieden genügt, damit Österreichs Frauen heute (21 Uhr) gegen Norwegen den Einzug ins Viertelfinale der Fußball-Europameisterschaft fixieren. Hier geht es zum Live-Blog aus Brighton. (Kleine Zeitung PLUS)

Video des Tages: Wie werde ich die Maulwurfsgrillen los?

Biogärtner Karl Ploberger beantwortet in der Telefonstunde der Kleinen Zeitung die Fragen unserer Leserinnen und Leser.

Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Freitag, kommen Sie gut ins Wochenende!

