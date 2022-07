Joe Bidens Nahost-Reise, die am Mittwoch in Israel begann, ist nicht nur sein erster Besuch in der Region seit seinem Amtsantritt vor anderthalb Jahren. Es ist auch der erste Besuch eines amerikanischen Präsidenten in einer neuen Realität zwischen Mittelmeer und Persischem Golf: Die USA sind dort nicht mehr die unumstrittene Ordnungsmacht. In Saudi-Arabien wird Biden sogar zum Bittsteller. Er wird sich voraussichtlich mit mageren Ergebnissen seiner Reise zufriedengeben müssen.