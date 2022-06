Mahlzeit! Das Energiedilemma begleitet uns weiter. In vielen europäischen Staaten werden Kohlekraftwerke reaktiviert, in Deutschland läuft seit einigen Tagen eine großflächige Werbekampagne, die die Bürgerinnen und Bürger zum Energiesparen bewegen soll.

"Deckel auf den Topf": Gewessler ruft zum Energiesparen auf

In Österreich gibt es keine derartige Kampagne, man will dazu die Heizperiode abwarten. Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne) mahnt aber schon jetzt: "Jeder kann im Alltag einen Beitrag leisten." Mehr dazu hier.

Volksanwalt Werner Amon folgt Christopher Drexler als Landesrat

Kurz vor 10 Uhr stand heute am Vormittag fest: Werner Amon soll Christopher Drexler nachfolgen, der Hermann Schützenhöfer als steirischen Landeshauptmann ablöst. Hier geht es zu den Details. (Kleine Zeitung PLUS)

"Als Erstes empfindet man das als kleine Niederlage"

Während die Gaslieferungen aus Russland weiter deutlich reduziert fließen, hat Österreich beschlossen, das Verbund-Kraftwerk Mellach in der Steiermark wieder auf den Betrieb mit Steinkohle umzurüsten, um im Notfall für ausbleibende Gaslieferungen einspringen zu können. Was sagen die Anrainer dazu? (Kleine Zeitung PLUS)

Mutter wegen fünffachen Mordversuches vor Gericht

Der 31-Jährigen wird vorgeworfen, vergangenen August Feuer in ihrem Haus gelegt zu haben. Der Anschlag soll ihrem Mann und den vier Kinder gegolten haben. Heute, Dienstag, steht sie dafür in Klagenfurt vor Gericht. (Kleine Zeitung PLUS)

Das wird teuer: 18.000 Euro für Rettung von Schülergruppe

99 Schüler und acht Begleitpersonen mussten vor zwei Wochen im Kleinwalsertal teils per Hubschrauber aus Bergnot gerettet werden – die Rechnung wird an die Schule geschickt. Hier geht es zum Artikel.

Kremlsprecher Peskow: "Werden Westen nie wieder vertrauen"

Vier Monate nach dem Überfall auf die Ukraine hat Russland die Beziehungen zum Westen als langfristig beschädigt bezeichnet. "Ja, es wird eine lange Krise werden", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow in einem in der Nacht zum Dienstag ausgestrahlten Interview des US-Fernsehsenders MSNBC. Mehr dazu im Live-Ticker.

Plakolm für erweiterte Berufsverbote für Missbrauchstäter

Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm will künftig daür sorgen, dass Sexualstraftäter nicht mehr in der Kinder- und Jugendarbeit tätig sein können. Vor einer möglichen Einstellung sollen schärfere Prüfungen erfolgen. Mehr dazu hier.

Herr Ploberger, wie kann ich die Pflanzen nach dem Hagel retten?

Nicht einmal Experten wie Karl Ploberger sind vor Hagelschäden gefeit. In diesem Video berichtet der Biogärtner, was man nach einem schlimmen Hagelunwetter für seine Pflanzen tun kann. Hier geht es zum Video.

Größter Süßwasserfisch der Welt gefangen

Ein wahrlich großer Fang wurde in Kambodscha gemacht – nämlich der größte Süßwasserfisch der Welt. Es handelt sich um einen Rochen, der stolze vier Meter lang und 300 Kilo schwer ist. Mehr dazu hier.

Der Rochen wurde nicht getötet, sondern mit einem Peilsender ausgestattet © APA/AFP/Wonders of the Mekong /H

Wo Giftschlangen leben und wie man sie erkennt

Die Hornviper lebt im Tal, während die Kreuzotter kältetoleranter ist. Bei beiden Giftschlangen gilt: Ein gesunder Erwachsener benötigt nach einem Biss kein Antiserum, Kinder hingegen brauchen unbedingt ein Gegengift. Hier gibt es weitere Infos nach dem Schlangenbiss im Forstsee in Kärnten.

Griechische Hochzeit für Toni Garrn und Alex Pettyfer

"Gestern fühlte sich wie der schönste Traum an" ließ das deutsche Model Toni Garrn (29) nach ihrer Hochzeit mit dem britischen Schauspieler Alex Pettyfer (32) wissen. Geheiratet wurde auf Paros. Mehr dazu hier.

Unsere heutige Lese-Empfehlung:

Der König, auf den sich Großbritannien einigen könnte

Er ist das Bollwerk, auf den das britische Königshaus mittelfristig setzt bzw. setzen muss: Heute geht HRH Prinz William Arthur Philip Louis Mountbatten-Windsor in sein fünftes Lebensjahrzehnt, schreibt Thomas Golser. (Kleine Zeitung PLUS)

Kommen Sie gut durch den Dienstag!

