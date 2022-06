Mahlzeit! Die Regierung hat heute ein sechs Milliarden schweres Anti-Teuerungspaket vorgestellt. Die Regierungsspitze sprach in einer Pressekonferenz am Vormittag in Superlativen.

500-Euro-Einmalzahlung für alle, Aus für kalte Progression

Die Regierung legte heute ihr nächstes Paket gegen die Teuerung vor. Es enthält langfristige Änderungen und kurzfristige Maßnahmen, mit denen die Bevölkerung sofort entlastet wird. Ab Oktober wird der Klimabonus in Höhe von 500 Euro ausbezahlt, für Familien gibt es 180 Euro pro Kind als Einmalzahlung, Unternehmen bekommen eine Stromkompensation. Lesen Sie hier die Details.

IS-Zelle in Österreich identifiziert: Anschläge auf Wien-Marathon geplant

Der Verfassungsschutz hat mithilfe von in- und ausländischen Behörden eine mutmaßliche Zelle des IS in Österreich identifiziert, die offenbar Anschläge auf Großveranstaltungen in Europa geplant hatte, darunter den Vienna City Marathon Ende April. Wir berichten aktuell.

Wer erbt die Milliarden von Heidi Horten?

Als sie am Sonntag verstarb, war Heidi Horten die reichste Frau Österreichs – zumindest wenn man der Liste des Wirtschaftsmagazins Forbes Glauben schenkt, das jährlich solche Rankings aufstellt. Doch sie starb ohne Nachkommen: Wer erbt nun das Horten-Vermögen? (Kleine Zeitung PLUS)

Rektorenwahl an Uni Graz: Einer dieser drei Kandidaten wird es werden

Gestern fanden die Hearings der Kandidaten und einer Kandidatin um das Amt des Rektors an der Universität Graz statt. Jetzt steht der Dreiervorschlag des Senats fest. Gewählt wird am 23. Juni. Wir stellen Ihnen das Kandidaten-Trio vor. (Kleine Zeitung PLUS)

ÖFB-Teamspieler sparen nach Niederlage nicht mit Selbstkritik

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick gibt nach der 0:2-Niederlage zu, dass Österreich gegen Dänemark "zum ersten Mal" taktisch schlechter gewesen sei. Lesen Sie hier, warum die Dänen nicht niederzuringen waren.

Gernot Trauner © APA/ROBERT JAEGER

Schwarzenegger eröffnet Klimaschutzgipfel mit virtueller Rede

Die sechste Ausgabe des "Austrian World Summit" startet am heutigen Dienstag aus der Wiener Hofburg, jedoch ist Arnold Schwarzenegger wie schon 2020 nur virtuell dabei. Hier geht es zum Artikel.

Wie sinnvoll ist eine Impfung mit angepassten Vakzinen?

Der Biontech-Gründer Ugur Sahin fordert eine internationale Strategie für die Vakzin-Anpassung und beruhigt in Bezug auf BA.5. Doch welchen Effekt kann eine Impfung mit einem angepassten Impfstoff haben? Wir haben die Details. (Kleine Zeitung PLUS)

Ukrainischer Parlamentspräsident Stefantschuk hält Rede im Nationalrat

Eine Videoschaltung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Parlament war wegen Bedenken der FPÖ und auch der SPÖ bezüglich der Neutralität Österreichs gescheitert. Heute war der ukrainische Parlamentspräsident Ruslan Stefantschuk zu Gast im Parlament. Die Sitzung im Livestream.

Der ukrainische Parlamentspräsident Ruslan Stefantschuk war heute zu Gast im Parlament. © APA/HANS PUNZ

Blackout-Gefahr: Üben, bevor die Lichter ausgehen

Der Stromausfall im Wiener Prater hat das Bewusstsein für ein mögliches Blackout geschärft. Aber wie wahrscheinlich ist ein großflächiger Stromausfall tatsächlich? So kann man sich darauf vorbereiten.

Starnacht am Wörthersee: Schlager, Pop und der Bergdoktor

Der Wörthersee wird am 15. und 16. Juli wieder zum Treffpunkt nationaler und internationaler Stars. Das Moderatorenduo bilden Hans Sigl und Barbara Schöneberger. Sie überrascht auch noch mit einem Gesangsauftritt. Wir haben die Details.

Die meistverkauften Elektroautos in Österreich

Von Jänner bis Mai 2022 wurden laut Statistik Austria 11.097 Elektro-Pkw neu zugelassen. Die meistverkauften Modelle im Schnelldurchlauf.

Unsere Lese-Empfehlungen am Montag:

Nordirland-Protokoll: Johnson fühlt sich nicht länger an Verträge gebunden

Ein neues Gesetz soll es London ermöglichen, wichtige Teile des Brexit-Abkommens mit der EU nach eigenem Belieben außer Kraft zu setzen. Die Regierungs-Initiative hat in Dublin und Belfast bereits heftige Reaktionen ausgelöst. Eine Analyse von unserem Korrespondenten Peter Nonnenmacher. (Kleine Zeitung PLUS)

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag!

Verwaltung von Push-Mitteilungen