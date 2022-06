Mahlzeit! Die ÖVP kommt derzeit nicht zur Ruhe: Der Rechnungshof hat am Freitag die lang erwartete ÖVP-Bilanz für das Wahljahr 2019 veröffentlicht und dabei eine Reihe von Verstößen gegen das Parteiengesetz angezeigt. Unter anderem bezweifeln die Prüfer, dass die Volkspartei die Wahlkampfkosten korrekt abgerechnet hat.

Finanzen: Rechnungshof schickt Wirtschaftsprüfer in die ÖVP

Der Rechnungshof stellt der ÖVP in Sachen Finanzen ein vernichtendes Zeugnis aus. Innenpolitik-Chefin Veronika Dolna geht derzeit der Affäre nach, im Laufe des Tages wird eine Analyse und Einschätzung der Redaktion folgen. Was man bis jetzt weiß, lesen Sie hier.

Kindesentziehung: Sandy (4) ist mit ihrem Vater bereits auf dem Weg in die USA

Nachdem die Polizei die untergetauchte Mutter (28) mit ihrer Tochter gefunden hat, ging es jetzt schnell: Der Vater saß am Freitag mit dem Kind bereits im Flugzeug nach Los Angeles. Bernd Hecke berichtet. (Kleine Zeitung PLUS)

Fix: Hinti Cup findet statt, Konzerte abgesagt

Nach der Aufregung vor allem unter deutschen Fans ist das von Eintracht-Star Martin Hinteregger geplante Festival in Kärnten mit Auftritten von DJ Ötzi und Melissa Naschenweng jetzt abgesagt. Mehr dazu hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Heute Abend: Der Teamchef wünscht sich das perfekte Spiel

Ralf Rangnick weiß, dass gegen Frankreich eine weitere Steigerung vonnöten ist und hat beim Personal die Qual der Wahl. Hier geht es zum Artikel. (Kleine Zeitung PLUS)

Trainer Ralf Rangnick © APA/HELMUT FOHRINGER

"Mob angestachelt": Ex-Präsident Donald Trump unter Druck

Der Untersuchungsausschuss zur Erstürmung des US-Kapitols hat in einer ersten öffentlichen Anhörung neue Erkenntnisse zu den Hintergründen der Attacke offengelegt. So bezeichnete etwa Ex-Justizminister William Barr die Wahlbetrugsbehauptungen Trumps als Schwachsinn ("Bullshit"). Hier geht es zum Artikel.

Materialknappheit auf Baustellen groß wie nie

Die Hälfte der deutschen Hochbau-Unternehmen klagen zurzeit über Materialmangel. Preise legen weiter stark zu.

Dorothee von Laer: "Ich warte auf den angepassten Impfstoff"

Vulnerable Personen sollten sich jetzt bald impfen lassen. Die Virologin selbst wird auf den angepassten Impfstoff im Herbst warten, sagte sie gestern Abend in der ZiB 2. Mehr dazu hier.

Ein Windrad im Garten: Zahlt sich das für mich aus?

Die Nachfrage nach kleinen Windkraftanlagen für Private boomt. Was hinter der Idee steckt und am Ende dabei herauskommt, wenn man eine realistische Kosten-Nutzen-Rechnung anstellt – und das Windpotenzial am Standort kennt. Unsere Ombudsfrau Daniela Bachal hat nachgefragt.

Nova Rock: "Acht von zehn Festivals hätten abgesagt"

Schlechtwetterprobleme und am Ende doch sehr viel Zufriedenheit mit Muse und Co. Der Tag eins beim Nova Rock: Hier geht es zum Artikel.



"Willi, wir lieben dich"

Musikerinnen und Wegbegleiter verbeugten sich gestern Abend in der ausverkauften Wiener Arena in einem Gedenkkonzert vor dem vor Kurzem verstorbenen Willi Resetarits. Was für ein stimmungsvoller Abschied! Julia Schafferhofer war dabei.

Britney Spears und Sam Asghari haben geheiratet

Laut "People.com" waren Sängerin Madonna, Schauspielerin Drew Barrymore, Reality-Star Paris Hilton und Modeschöpferin Donatella Versace eingeladen. Britneys Ex-Mann soll versucht haben, die Hochzeit im letzten Moment zu verhindern.



Neun Monate nach ihrer Verlobung haben sich Britney Spears (40) und Sam Asghari (28) das Ja-Wort gegeben © Jordan Strauss/Invision/AP

Unsere Lese-Empfehlungen am Freitag:

Entsetzen bei Frankfurt-Fans: "Kein Mensch will da jetzt mehr hin"

Gerade in der Fanszene der Eintracht Frankfurt sind Verbindungen nach Rechts ein unüberwindbares Problem. Der Hinti Cup steht aufgrund der – mittlerweile aufgelösten – Verbindung von Martin Hinteregger und Heinrich Sickl auf der Kippe. Lesen Sie mehr über die Hintergründe hier. (Kleine Zeitung PLUS)



