400 "Superreiche" halten ein Drittel des Finanzvermögens"

Laut dem "Global Wealth Report" ist das Vermögen der Privatpersonen in Österreich 2021 stark gewachsen. 70 Prozent sind dabei in Sachwerten angelegt und nur 400 "Superreiche" halten ein Drittel des Finanzvermögens. Hier geht es zu den Details.

Moderna legt vielversprechende Daten zu Omikron-Booster vor

Für kurze Zeit wurde es ziemlich ruhig um die angepassten Covid-Impfstoffe. Nun legt Moderna vielversprechende Daten vor. Auch Biontech/Pfizer will bald so weit sein. Mehr Details finden Sie hier.

Zwei Diphtherie-Fälle in Österreich gemeldet

Das Gesundheitsministerium gab das Auftreten zweier Fälle von Diphtherie in Österreich bekannt. Eine Person sei bereits an der Erkrankung verstorben. Die Impfung bietet den größten Schutz. Mehr dazu hier.

Was heute außerdem noch wichtig wird:

Nordwind und Regen bis Freitag, aber Wochenende wird deutlich schöner

Noch bis inklusive Freitag pfeift in der Steiermark starker Nordwind vom Grazer Bergland bis zum Alpenostrand. Wo noch größere Regenmengen zu erwarten sind und wie es weitergeht. Hier geht es zum Artikel.

Großmutter lebensgefährlich verletzt: Prozess um brutalen Überfall

Täter gingen auf 55-Jährige mit Messern und Baseballschläger los. Dann ließen sie ihr lebensgefährlich verletztes Opfer einfach liegen. Heute kommt es zum Prozess in Graz. (Kleine Zeitung PLUS)

Cyberattacke in Kärnten: Kein Versicherungsschutz für Schäden durch Hacker

Vor zwei Jahren wurde ein Angebot gestellt. Serie an Angriffen dauert an, Hacker beschäftigen auch den Kärntner Landtag. FPÖ bereitete Dringlichkeitsanfrage an Landeshauptmann vor. Wir berichten. (Kleine Zeitung PLUS)

Todesfahrt in Berlin: Hinweise auf psychische Beeinträchtigung

Nachdem ein 29-Jähriger gestern in Berlin in eine Schülergruppe gerast ist und dabei eine Lehrerin getötet und 14 Schüler verletzt hatte, werden immer mehr Hintergründe bekannt. Die Polizei vermeidet den Begriff "Amok".

Die Pressekonferenz des ÖFB-Teams ab 12 Uhr im Livestream

Österreichs Fußball-Nationalteam trifft am morgigen Freitag (20.45 Uhr) auf Frankreich. Heute Mittag blickt Österreichs Teamchef Ralf Rangnick auf das Duell mit dem Weltmeister. Hier geht es zum Artikel.

Das Spiel des ÖFB-Teams gegen Frankreich ist gesichert - ein Loch im Rasen sorgte im Vorfeld für Aufregung © APA/HELMUT FOHRINGER

Pratt und Schwarzenegger: "Liebe dich jeden Tag mehr"

Jetzt wird es kitschig: Hollywoodstar Chris Pratt (42) und US-Autorin Katherine Schwarzenegger Pratt (32) haben sich zu ihrem dritten Hochzeitstag Liebesgrüße auf Instagram geschickt. Prädikat herzerwärmend. Hier geht es zum Artikel.

Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt feiern ihren dritten Hochzeitstag © APA/AFP/VALERIE MACON

Unsere Lese-Empfehlungen am Dienstag:

EU-Motorbremse lässt viele Fragen offen

Alle Versuche, die Entscheidung in letzter Sekunde noch abzuschwächen, scheiterten: Das EU-Parlament einigte sich auf ein Verbot von Verbrenner-Motoren ab 2035. Die Entscheidung wirft die grundsätzliche Frage auf, wie es mit unserer Mobilität weitergehen soll. Eine Analyse von Andreas Lieb und Didi Hubmann. (Kleine Zeitung PLUS)



