Die erste Überraschung bei den Abstimmungen zum „Fit für 55“-Klimapaket der EU gab es am Nachmittag, als plötzlich Sozialdemokraten, Grüne und Rechte ein großes Paket zu Fall brachten, weil sie mit bereits bestätigten Änderungen durch EVP und rechten Parteien nicht einverstanden waren. Damit gingen die Ausweitung des Emissionshandels, der EU-Grenzausgleichsmechanismus und der Klima-Sozialfonds zurück in den Ausschuss. Die zweite Überraschung kam am Abend, als der Text für ein vollständiges Verkaufsverbot für Verbrennermotoren ab 2035 dann doch durchging und neuerlich die Änderungswünsche der EVP, die lieber 90 als 100 Prozent gesehen hätten und für die Aufnahme synthetischer Treibstoffe als nachhaltige Kraftstoffe waren, nicht angenommen wurden. Nun fehlen nur noch die Verhandlungen mit den Mitgliedsländern gegen Jahresende.