Guten Abend! Positive Zahlen vom Arbeitsmarkt, das (fast vollständige) Ende der Maskenpflicht und das Karriereende eines ÖFB-Spielers – auch heute hat sich in Österreich wieder einiges ereignet. Wir haben hier das Wichtigste für Sie zusammengefasst:

Aktuelle Corona-Lage in Österreich

Die Kaufkraft des "Urlaubseuros" wird schwächer

In welchen Destinationen österreichische Urlaubsgäste mehr für ihr Geld bekommen, zeigt die alljährliche Auswertung zum Urlaubseuro. In diesem Sommer ist er in den klassischen Strandregionen mehr wert als in Städtedestinationen.

Niedrigste Arbeitslosenrate seit 14 Jahren

Der Arbeitsmarkt in Österreich erholt sich weiter, in Summe suchen 311.543 Menschen einen Job. Das ist die niedrigste Arbeitslosenrate seit 14 Jahren und es gibt einen neuen Rekordwert an offenen Stellen. AMS-Vorstand Johannes Kopf rechnet sogar damit, dass die Arbeitslosigkeit noch weiter sinken kann. Mehr dazu hier.

Das sagen Kärntner und Steirer zum Ende der Maskenpflicht

Waren Sie heute schon Einkaufen im Supermarkt? Für die Kundschaft und für die Angestellten ist seit heute keine Maske mehr notwendig. Wir haben uns in Kärnten und in der Steiermark umgehört, wie es den Menschen damit geht. (Kleine Zeitung PLUS)

Sebastian Prödl hat offiziell seine Karriere beendet

Der Steirer hat einen offiziellen Schlussstrich unter seine illustre Karriere als Fußball-Profi gezogen und will nun "abseits des österreichischen Weges agieren". Hier geht es zum Artikel.

Was heute außerdem noch wichtig war:

Heuer schon dreimal so viele Verkehrstote: Polizei plant "Aktion scharf"

Eine Radfahrerin (53), die in Leibnitz von Alkolenkerin erfasst und getötet wurde, ist die 32. Verkehrstote in der Steiermark seit Jahresbeginn. Das ist ein enormer Anstieg im Vergleich zu den "Coronajahren" davor. Verkehrsexperten sprechen über Ursachen und Folgen. (Kleine Zeitung PLUS)

Großes Bild und rechts: Hier wurde Radlerin von Alkolenkerin erfasst. Links: Verkehrs-Psychologe Dieter Krainz © Robert Lenhard (2), KK

Mitternachtsaktion: Kategoriemietzins noch einmal erhöht

In einer "Geheimaktion" wurde gestern um Mitternacht der Kategoriemietzins für Altbauwohnungen zum zweiten Mal in diesem Jahr um mehr als 5 Prozent erhöht. Unsere Ombudsfrau hat die wichtigsten Informationen dazu zusammengestellt.

Der jüngste der Rolling Stones feiert seinen 75er

Ronnie Wood fühlt sich, als wäre er 29 Jahre alt. Dabei wird der jüngste des verbliebenen "Rolling Stones"-Trio heute bereits 75 Jahre alt - gleichzeitig startet auch die Europatournee.

