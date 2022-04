Mahlzeit! Das sind die wichtigsten Themen, kommen Sie gut durch den Tag!

Es gibt neue Vorwürfe gegen den Landeshauptmann von Vorarlberg, Markus Wallner. Er ist bereits in den vergangenen Wochen ins Visier der Korruptionsermittler geraten, nun gäbe es eine externe Prüfung. Die Rede ist von weiteren Geldzahlungen. Hier ein Überblick der neuesten Ermittlungsergebnisse.

"Weder Macron noch Le Pen": Das Dilemma der französischen Wähler

Viele Franzosen sind im Dilemma. Sie wollen weder den amtierenden Präsidenten noch seine Herausforderin wählen. Entscheiden werden die Wähler, die für Jean-Luc Mélenchon gestimmt haben. In Saint-Denis machen sie 60 Prozent aus. Alle Details lesen Sie hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Vierbergelauf wie vor Corona: Was heuer wieder erlaubt ist

Zwei Jahre lang fand der beliebte Vierbergelauf ohne heilige Messen und Andachten statt, heuer werden diese wieder abgehalten. Am 29. April um Mitternacht starten die ersten Pilger auf dem Magdalensberg. Hier gibts weitere Informationen. (Kleine Zeitung PLUS)

Beschäftigungs- und Wohnrate steigen nach Drogentherapie

Mehr als 400 steirische Klienten wurden zur Drogenersatz-Therapie befragt – nun liegen neue Details vor. Der Versorgungsengpass konnte abgewendet werden, vor allem durch die Unterstützung von Frauen. Hier geht es zum Artikel. (Kleine Zeitung PLUS)

Website & App: Unser neuer digitaler Auftritt ist online

Ab sofort erstrahlt unsere Website in völlig neuem Glanz – die wichtigsten Neuerungen im Überblick. Mehr dazu hier.

Düsterer Ausblick: Inflation steigt, Wachstum wird immer schwächer

Die Inflation liegt in Österreich im März bei 6,8 Prozent. Vor allem in der Industrie geht es teilweise laut Wifo-Chef Gabriel Felbermayr schon stark in Richtung Stagflation – also kein Wachstum und Erzeugerpreise mit zweistelligen Zuwachsraten. Weitere Informationen gibt es hier.

Max Verstappen will nun für Red Bull wieder Gas geben © Sonstiges, EXPA/ Eibner-Pressefoto

Red Bulls "Angriff" birgt laut Helmut Marko "großes Risiko"

In der Weltmeisterschaft klafft bereits eine große Lücke zwischen Ferrari und Red Bull. Nach den Ausfällen in Bahrain und Australien will Max Verstappen wieder voll angreifen. Das birgt laut Helmut Marko auch Risiken. Hier geht es zum Artikel.

Zwei von fünf Vögeln von Feldern und Wiesen verschwunden

Hauptursachen für das Verschwinden sind intensive Bewirtschaftungsmethoden sowie der Verlust von Hecken oder Einzelbäumen, sagen Experten. Grauammer, Girlitz und Rebhuhn führen im traurigen Ranking. Mehr dazu gibt es hier.

Auch das Rebhuhn ist betroffen © stock.adobe.com, Wolfgang Kruck - stock.adobe.com

Wieso bekommt der Schneeball so viele Läuse?

Was tun, wenn die Pflanzen im heimischen Garten von Blattläusen befallen werden? Biogärtner Karl Ploberger weiß Rat. Hier gehts zu den besten Tipps und Tricks. (Kleine Zeitung PLUS)

Worum geht es eigentlich im U-Ausschuss?

Der ÖVP-U-Ausschuss ist in vollem Gange. Aber worum geht es dabei konkret? Und wie läuft ein U-Ausschuss ab? Hier die wichtigsten Fragen und Antworten.

Autobombe in Kindberg: Tödliche Geschäfte und verschwundene Zeugen

Herbst 2000: Mitten in Kindberg geht eine Autobombe hoch, ein 62-Jähriger stirbt. Die Spuren führen in den Osten. Zwei weitere Personen verschwinden danach spurlos, unter ihnen der mögliche Kronzeuge. Hören Sie alles über den spannenden Kriminalfall in der neuen Folge "Delikt", dem Kriminalpodcast der Kleinen Zeitung.

