Nun ist es offiziell: Die ehemalige Gesundheitsministerin und spätere SPÖ-Parteichefin Pamela Rendi-Wagner wird Chefin der EU-Gesundheitsagentur. Der Verwaltungsrat der bei Stockholm angesiedelten Behörde sprach sich für die ausgewiesene Epidemiologin aus. Lesen Sie mehr.

Wie Frauen heldinnenhaft für die Freiheit kämpfen

Julia Nawalnaja, die Witwe des russischen Oppositionellen, fordert Putin heraus. Doch auch Swetlana Tichanowskaja bewies in Belarus im Kampf gegen Lukaschenko enormen Mut. In vielen Fällen wurden Frauen zum Gesicht des Widerstands gegen die Tyrannei. Zur Analyse. (Kleine Zeitung PLUS)

Julia Nawalnaja © APA/dpa

Knalleffekt in München: Thomas Tuchel muss am Saisonende gehen

Trainer Thomas Tuchel wird den deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München übereinstimmenden Medienberichten zufolge nach dieser Saison verlassen.

Thomas Tuchel © KLZ / Thomas Frey

„Kurier“ baut Personal ab und setzt auf neuen Chefredakteur

Der bisherige Innenpolitik-Chef Martin Gebhart wird neuer Chefredakteur, während Martina Salomon ab sofort als Herausgeberin agiert. Bis zu 40 Mitarbeiter wurden zur Kündigung angemeldet.

Ryanair-Chef O‘Leary: „Tickets im Sommer werden um zehn Prozent teurer“

Michael O‘Leary sieht das derzeitige Angebot im Luftverkehr in keinem Verhältnis zur hohen Nachfrage. Als Hauptgrund nannte er Lieferengpässe bei den Flugzeugherstellern. Lesen Sie mehr.

Ryanair-CEO Michael O ́Leary © APA/EVA MANHART (EVA MANHART)

Das sind die atemberaubendsten Unterwasser-Fotos 2024

Eine Fachjury kürte wieder einmal die besten Aufnahmen aus den Weltmeeren und Gewässern rund um den Globus. Dabei standen nicht nur Wasserbewohner im Fokus.

Wohnungsverkauf: Brauche ich wirklich einen Energieausweis?

In Österreich gilt seit 2012 das sogenannte Energieausweis-Vorlage-Gesetz (EAVG) bei Verkauf, Vermietung oder Verpachtung. Was das in der Praxis bedeutet. Zum Frage & Antwort.

Nastassja Kinski will ihre „Tatort“-Nacktszenen untersagen

Mit 15 Jahren war Nastassja Kinski nackt im „Tatort“ zu sehen. Nun geht sie gegen die damalige Darstellung vor.

Meine Empfehlung: Wie schütze ich mich auf Reisen vor Dengue-Fieber?

Brasilien kämpft derzeit gegen einen großen Ausbruch des Dengue-Fiebers, das auch in anderen tropischen und subtropischen Regionen der Welt vorkommt. Das sollten Reisende über die Tropenkrankheit wissen.

