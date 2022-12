An einem Sommermorgen im Jahr 2016 geschieht etwas, das das Leben der 23-jährigen Jaqueline Schreiber in ein davor und danach teilt. In der aktuellen Folge von "fair&female" erzählt "Minusgold" (so heißt sie als Internetperson) über den Moment, in ein tiefes Loch zu fallen, aber auch darüber, wie sie es geschafft hat, sich bei aller Trauer ihre Verletzlichkeit zu erhalten. Wie man wieder Mut schöpfen kann, das ist ein Thema mit dem die junge Frau sehr viele Menschen in Österreich inspiriert. Vor allem auf Instagram hat sie aufgrund ihrer poetischen Texte zehntausende Follower und sie ist auch Buchautorin.

Am 23. Jänner 2023 erscheint ihr neues Buch, es heißt "Ungeschönt" (Piper). Jaqueline Schreiber spricht im Podcast auch über Themen aus diesem neuen Buch. Über Tabus, Selbstliebe und warum sich Gesellschaft wandeln muss, um resilienter zu werden. Und warum es letzlich ein gutes Ziel ist, radikal offen zu sein.