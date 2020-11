Facebook

Das Rennen ist noch nicht zu Ende © AFP

Erste Nachrichtenportale preschen vor und erklären Joe Biden bereits zum Wahlsieger.

„Joe Biden gewinnt“, heißt es dazu etwa bei Vox. „Es ist vorbei“, verkündet die US-Ausgabe des Business Insider. Der britische „Guardian“ verweist zudem auf Trump-Anhänger, die über die Videoplattform TikTok Biden zum Wahlsieg gratulieren und somit das „Wahlresultat akzeptieren“.

BREAKING: Joe Biden is projected to win the #2020Election, per Decision Desk.



The former two-term vice president and 36-year Senate veteran will be the 46th president of the United States. https://t.co/t3Aea1DevF pic.twitter.com/3lt6KLUg8S — Vox (@voxdotcom) November 6, 2020

Vor seinem wahrscheinlichen Sieg bei der Wahl in den USA hat der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden die Amerikaner in der Nacht auf Samstag (unserer Zeit) zur Einheit aufgerufen. "Wir mögen Gegner sein, aber wir sind keine Feinde", betonte Biden, während noch die letzten Stimmen nach der Präsidentenwahl ausgezählt wurden. Es sei an der Zeit, den Zorn abzulegen und gemeinsam an einer Nation zu arbeiten. Biden liegt in wichtigen Bundesstaaten vorn und ist damit auf dem Weg zum Sieg.

Biden zeigte bei seinem Auftritt in der Nacht zum Samstag wenig Zweifel an seinem Sieg. "Wir werden dieses Rennen mit einer klaren Mehrheit und der Nation hinter uns gewinnen", sagte er in seinem Wohnort Wilmington in Delaware.

Die Wahlforscher des Decision Desk HQ haben Biden bereits zum Wahlsieger ausgerufen. Demnach hat Biden den Bundesstaat Pennsylvania - und damit die Präsidentschaftswahl mit 273 Wahlleuten gewonnen. Die großen Medien wie CNN, NBC, MSNBC oder Fox sind dem "Call" allerdings noch nicht gefolgt. Die noch recht junge Wahldatenfirma konkurriert unter anderem mit der Nachrichtenagentur AP, die ebenfalls Wahldaten analysiert. Der bekannte Analyst Nate Silver des Online-Statistik-Portals FiveThirtyEight äußerte sich auf Twitter positiv über die Entscheidung von Decision Desk HQ. "Das Ergebnis ist schon seit einiger Zeit offensichtlich", schrieb Silver. Es gebe keinen Grund, dass andere Quellen nicht folgen sollten.

Decision Desk HQ projects that @JoeBiden has won Pennsylvania and its 20 electoral college votes for a total of 273.



Joe Biden has been elected the 46th President of the United States of America.



Race called at 11-06 08:50 AM EST



All Results: https://t.co/BgcQsEyt3j — Decision Desk HQ (@DecisionDeskHQ) November 6, 2020

We may be opponents — but we are not enemies.



We are Americans. — Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020

Laut aktuellen Zahlen aus den Bundesstaaten Pennsylvania, Georgia, Arizona und Nevada liegt Biden überall in Führung. Joe Biden erklärte allerdings, dass er sich noch nicht zum Sieger erklären werde, schließlich werde noch ausgezählt. Amtsinhaber Donald Trump hatte bereits weit früher den Sieg für sich reklamiert und ohne irgendwelche Belege behauptet, dass die Demokraten versuchten, ihm die Präsidentschaft durch Betrug zu stehlen.

Rekordstand bei Corona-Neuinfektionen

Biden sagte zugleich, er und Vize-Kandidatin Kamala Harris hätten bereits damit angefangen, unter anderem an Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie zu arbeiten. Man könne den bereits verstorbenen Amerikanern nicht mehr helfen - aber "wir können in der Zukunft viele Menschenleben retten", sagte der 77-Jährige. Biden wirft Trump vor, er habe in der Corona-Krise versagt und dadurch unnötig den Tod vieler Amerikaner verschuldet. Die Zahl der täglichen Neuinfektionen stieg in dieser Woche auf Rekordstände mit mehr als 120.000.

Auszählung dauert an

Die Auszählung der Ergebnisse der Wahl vom Dienstag geht unterdessen weiter. Nach derzeitigem Stand des Rennens müsste Biden nur noch den Bundesstaat Pennsylvania mit seinen 20 Wahlleuten gewinnen, um sich die für den Sieg nötige Mehrheit von 270 Wahlleuten zu sichern.

Nach den bereits entschiedenen Rennen in der Mehrzahl der US-Bundesstaaten verfügt der ehemalige Vizepräsident unter Barack Obama bereits über mindestens 253 Stimmen. Auch in Georgia, Arizona und Nevada lag er vorn. Dagegen sah es für Trump in North Carolina und Alaska gut aus - was ihm allerdings nicht reichen würde.

Die Auszählung zieht sich bei der diesjährigen US-Wahl wegen der hohen Wahlbeteiligung und der Corona-Pandemie hin. Viele Bundesstaaten hatten unter anderem ihre Regeln für die Briefwahl angepasst, um die Wähler nicht einer Infektionsgefahr im Wahlbüro auszusetzen. Millionen Amerikaner machten davon Gebrauch.

Der Präsident wird in den USA nicht direkt gewählt, sondern von einer Wahlversammlung (Electoral College) im Dezember. Die Amtseinführung soll am 20. Jänner 2021 stattfinden.

Trump: "Stimmen verschwunden"

Der Amtsinhaber beklagte am Freitagabend in einem Tweet, dass er bei der Präsidentenwahl in allen umkämpften Staaten eine "große Führung" gehabt habe, die dann "auf wundersame Weise verschwunden" sei. "Vielleicht wird diese Führung wieder zurückkommen, wenn wir unsere rechtlichen Verfahren voranbringen", so Trump.

I had such a big lead in all of these states late into election night, only to see the leads miraculously disappear as the days went by. Perhaps these leads will return as our legal proceedings move forward! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2020

Der Präsident kündigte an, sich mit einer ganzen Serie von Klagen bis hinauf zum Obersten Gericht gegen eine Niederlage zu wehren. Der Leiter der Rechtsabteilung von Trumps Team, Matt Morgan, erklärte am Freitag: "Diese Wahl ist nicht vorbei." In Trumps Partei gibt es inzwischen Kritik an Trumps Verhalten nach der Wahl. Mehrere führende Republikaner mahnten, die Regeln einer Demokratie einzuhalten.

Anhaltspunkte für massiven Wahlbetrug gibt es keine. Die Wahlbeobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) kamen zu dem Schluss, sie hätten "keinerlei Hinweise auf systemische Probleme finden können".

Zahlen können variieren Wenn sich die jeweils zugerechneten Wahlmännerstimmen in unterschiedlichen Quellen unterscheiden sollten, so liegt dies an der Art der Auszählung. Während Fox News etwa Arizona schon Biden zugeschrieben hat, war CNN z.B. noch vorsichtiger und wartete zu. In den USA gilt die Nachrichtenagentur AP als verlässliches Eichmaß für seriöse Prognosen zum Ausgang in den Staaten. Die offiziellen Zahlen werden - naturgemäß erst später - vom State Attorney General, einer Art Generalstaatsanwalt im jeweiligen Bundesstaat, verlautbart.

