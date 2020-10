Facebook

Die Wall Street, im Jahr 2016 Feindbild von Donald Trump, setzt auf einen Wahlsieg von Joe Biden Global Rally While Investors Embrace ECB Measures © (c) Bloomberg via Getty Images (Bloomberg)

"Die Wall Street wird bei mir nicht mit Mord davonkommen!“ Donald Trump sendete während seines Wahlkampfes 2015 und 2016 eine unmissverständliche Botschaft an den wichtigsten Finanzplatz der Welt aus. „Die Wall Street hat enorme Probleme verursacht“, mahnte er im Jänner 2016 in einer Rede in Iowa und versprach: „Wir werden die Wall Street besteuern.“ Wiederholt unterstrich der New Yorker Milliardär, dass er die Rettung der Mittelklasse vor der Habgier der Finanziers als eine seiner Hauptaufgaben als Präsident sehen werde. Im Wahlkampffinale beschuldigte er Hillary Clinton schließlich, mit den internationalen Banken unter einer Decke zu stecken und die „Zerstörung” von Amerikas Souveränität zu planen, „um die Finanzmächte dieser Welt reicher zu machen“.