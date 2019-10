Abspaltung Schottische Nationalpartei pocht auf zweites Referendum

Facebook

Die Schottische Nationalpartei (SNP) will eine mögliche Labour-Minderheitsregierung auf Landesebene in Großbritannien nur unterstützen, wenn diese ein zweites Referendum der Schotten über eine Abspaltung vom Vereinigten Königreich zulässt. Das berichtet die "Financial Times".

Der "Telegraph" hatte vergangenen Monat geschrieben, die schottischen Abgeordneten im britischen Unterhaus in London seien bereit, Labour-Oppositionschef Jeremy Corbyn zu unterstützen, da dies die einzige Möglichkeit sei, einen Brexit ohne Vertrag garantiert zu verhindern. Der konservative britische Premierminister Boris Johnson hat allerdings immer wieder angekündigt, sein Land mit 31. Oktober notfalls auch ohne Vertrag aus der EU zu führen. Ist bis 19. Oktober aber keinen Deal unter Dach und Fach, muss Johnson laut einem Gesetz bei der EU eine neuerliche Fristverlängerung für den Brexit beantragen.