Haslauer "hatte andere Pläne": Schwarz-blaue Landesregierung in Salzburg präsentiert

Jetzt live. Nach der viel kritisierten Regierungsbeteiligung der FPÖ in Niederösterreich startet in Salzburg die nächste ÖVP-FPÖ-Landesregierung. Sie soll am 14. Juni angelobt werden.