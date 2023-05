Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) unterzeichnet mit seinem indischen Amtskollegen Subrahmanyam Jaishankar am Samstag ein bilaterales Migrations- und Mobilitätsabkommen. Die Unterzeichnung erfolgt am Rande des Treffens der EU-Außenminister mit ihren Amtskollegen aus dem indo-pazifischen Raum in Stockholm, wie das Außenministerium mitteilte.

Das Abkommen soll laut Außenministerium einerseits illegale Migration aus Indien nach Europa bekämpfen, andererseits die Anwerbung hoch qualifizierter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus Indien durch Österreich erleichtern. Es soll weiters Erleichterungen bei der Visavergabe an Journalisten und Wissenschafter sowie beim Austausch von Studierenden geben. Auch die Schaffung eines "Working Holiday Programs" ist vorgesehen: Dieses soll jungen Menschen ermöglichen, kurzzeitig im anderen Land Berufserfahrung zu sammeln.

Schallenberg nützt laut Mitteilung des Außenministeriums das Ministerforum, um die strategische Hinwendung Österreichs zum asiatisch-pazifischen Raum fortzusetzen. Er kommt am Rande des Treffens zu bilateralen Gesprächen mit seinen Amtskollegen aus Japan, Sri Lanka, Indonesien und Singapur - Yoshimasa Hayashi, Ali Sabri, Retno Lestari Priansari Marsudi und Vivian Balakrishnan - zusammen.