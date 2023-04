Eine am Mittwoch veröffentlichte Umfrage zur Salzburger Landtagswahl im Auftrag der Bezirksblätter (RegionalMedien Salzburg) sieht die ÖVP mit 33 bis 37 Prozent der Stimmen klar voran (2018: 37,8 Prozent). SPÖ und FPÖ liefern sich der GMK-Erhebung zufolge ein Kopf-an-Kopf-Rennen um Platz 2. Beide Parteien kämen auf 19 bis 23 Prozent der Stimmen. Bei der Landtagswahl 2018 lagen die Sozialdemokraten mit 20 Prozent knapp vor den Freiheitlichen (18,8 Prozent).

Kommunisten überholen Neos

Die Grünen kommen laut Sonntagsfrage auf acht bis zehn Prozent und würden damit ihr Niveau von vor fünf Jahren halten (2018: 9,3 Prozent). Größte Überraschung der aktuellen Umfrage ist die KPÖ Plus, die die Regierungspartei NEOS überholt.

Die Kommunisten kämen demnach auf fünf bis sieben Prozent (2018: 0,4 Prozent), die Pinken auf vier bis sechs Prozent (2018: 7,3 Prozent) der Stimmen. Den Einzug in den Landtag versäumen würden hingegen die zwei Parteien aus dem Lager der Impfkritiker und Corona-Maßnahmen-Gegner, "Wir sind Salzburg" (WIRS) und "Menschen Freiheit Grundrechte" (MFG). Beide kommen laut Erhebung auf ein bis drei bzw. 0 bis ein Prozent.

Deutliche Unterschiede zu vorheriger Umfrage

Die Umfrage wurde von der GMK (Gesellschaft für Marketing und Kommunikation) von 15. bis 22. März durchgeführt. Dabei wurden 500 Salzburgerinnen und Salzburg telefonisch befragt, die Schwankungsbreite liegt bei plus/minus 4,5 Prozent.

Das GMK-Ergebnis weicht auf den vorderen Rängen maßgeblich von der Ende März veröffentlichten Umfrage der Lazarsfeldgesellschaft für die Tageszeitung "Österreich" ab. Diese sah massive Verluste für die ÖVP und gleichzeitig starke Gewinne für die FPÖ, beide Parteien kamen in der Erhebung auf 29 Prozent. Die SPÖ lag bei 21 Prozent, Grüne und NEOS kamen auf jeweils sieben Prozent. Der KPÖ Plus würde mit fünf Prozent der Einzug in den Landtag gelingen.

Eine Mitte März im Auftrag der "Salzburger Nachrichten" publizierte Hajek-Umfrage verortete hingegen wie die GMK-Erhebung die Volkspartei unangefochten auf Platz 1, konkret bei 33 Prozent. Die FPÖ würde mit 25 Prozent die SPÖ (17 Prozent) klar überholen, die Grünen (neun Prozent) und die NEOS (sieben Prozent) ihren Wert von 2018 halten. Und auch Hajek sah die KPÖ Plus mit sechs Prozent die in Salzburg geltende Fünfprozenthürde überspringen.