In den nächsten zehn Jahren wird die österreichische Bevölkerung zwischen 20 und 64 Jahren um mehr als 200.000 Menschen schrumpfen. Die letzten starken Geburtenjahrgänge vor dem „Pillenknick“ gehen in Pension, es kommen nur weit weniger junge Menschen nach. Während jetzt, grob gesprochen, 5,5 Millionen Menschen in diesem Haupterwerbsalter sind, werden es 2033 nur noch 5,2 Millionen sein.

Das für sich wäre schon gesellschaftliche Herausforderung genug. Dazu kommt aber noch, dass die Bevölkerung insgesamt kontinuierlich wächst und altert, was beispielsweise im Gesundheits- und Pflegebereich eher mehr als weniger Arbeitskraft benötigen wird.