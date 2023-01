Am Dienstag stand in Salzburg ein 40-Jähriger Lungauer wegen Verharmlosung der Judenverfolgung vor Gericht. Über Soziale Medien hat er Videos verbreitet, in denen er einen handgroßen, gelben Stern in die Kamera hält, auf dem "Ungeimpft" stand. Und er hat – laut Anklage der Staatsanwaltschaft – den Holocaust in öffentlichen Aussagen verharmlost: "Hitler habe nie jemanden getötet, das Gas in Konzentrationslagern sei nur zur Desinfektion gewesen. Die Nationalsozialisten seien Leute, die nur ihren Job gemacht hätten, und jemand habe damals nicht sauber gearbeitet – sonst hätten wir keine Pandemie."