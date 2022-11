Eine echte Führungsdebatte will in der SPÖ offiziell keiner - und doch ist sie wieder hochgekocht, nachdem die burgenländische Landespartei am Wochenende eine Umfrage lancierte, die einer SPÖ unter Hans Peter Doskozil bei einer Wahl bessere Chancen zuschreibt, als unter Pamela Rendi-Wagner.