Über die Wärmeversorgung aus Erneuerbaren Energien wollte die Wirtschaftskammer (WKÖ) heute in Wien diskutieren. Schon die Begrüßung durch Kammer-Präsident Harald Mahrer wurde aber von Klimaaktivistinnen und -aktivisten gestört. Die Lobau-Aktivistin Lena Schilling kritisierte dabei eine Politik der "sozialen Kälte" durch die Wirtschaftskammer und erinnerte Mahrer, der auch Präsident der Nationalbank und des Wirtschaftsforschungsinstituts WiFo ist, an seine "historische Verantwortung".

Die Wirtschaftskammer habe 2018 "Putin und den fossilen Energien den roten Teppich ausgekehrt", nun blockiere sie etwa Lohnerhöhungen bei den Eisenbahnern, kritisierte Schilling die "soziale Kälte" der Kammer: "Wir fordern eine gerechte Welt, wir fordern tatsächlich eine Wärmewende, und das bedeutet de facto, dass wir aus den Fossilen rausmüssen."

Mahrer: WKÖ "für Meinungsvielfalt"

Sie wolle "nicht noch 30 Jahre warten. Ich habe das Blabla satt", erklärte die Aktivistin und wandte sich direkt an den Wirtschaftskammer-Chef: "Herr Mahrer, Sie tragen eine historische Verantwortung und die haben Sie bis jetzt nicht wahrgenommen. Kein bisschen. Und das muss sich verändern."

"Wir sind für Meinungsvielfalt", sagte Wirtschaftskammer-Präsident Mahrer darauf. Auf Schillings Forderungen konnte er nicht reagieren, da ein weiterer Klimaaktivist lautstark den Kapitalismus kritisierte. Mahrer bot dann den Aktivistinnen und Aktivisten an, im Saal Platz zu nehmen und sich anzuhören, was seine Kolleginnen und Kollegen aus der Wirtschaft zur Energiewende beitragen. Man wolle "anpacken statt ankleben", wird Mahrer von Puls24 zitiert.

Die Aktion folgt der in großen Teilen gescheiterten Klimakonferenz in Ägypten – und einer Reihe medienwirksamer Proteste in Österreich. So sperrten etwa Aktivistinnen und Aktivisten der "Letzten Generation" vor zwei Wochen den Johanneum-Ring in Graz, im Wiener Leopold-Museum wurde das Schutzglas eines Klimt-Gemäldes von derselben Gruppe mit falschem Öl beschmiert.

Die Aktivistinnen und Aktivisten, die heute in der Wirtschaftskammer das Wort ergriffen, sind Teil einer anderen Gruppe: Lena Schilling ist Gründerin des Jugendrates, der die Besetzung der Baustellen des Wiener Lobau-Tunnels durchführt.