Der Ärger in St. Georgen im Attergau ist verständlich: Die kleine oberösterreichische Gemeinde leistet mit dem Erstaufnahmezentrum Thalham und einem Waisenhaus, in dem ukrainische Kinder und Jugendliche untergebracht sind, ohnehin schon mehr als viele andere Orte. Dass der Bund nun in Thalham ohne zu fragen 17 "menschenunwürdige" Zelte für Asylwerber errichten musste, weil die Bundesländer nicht ausreichend Quartiere zur Verfügung stellen, war Bürgermeister Ferdinand Aigner (ÖVP) zu viel. Er rief zum Protestmarsch. Rechte und bekannt rechtsextreme Gruppen aus ganz Österreich folgten.