Protest gegen "menschenunwürdige Zelte" wird zu Aufmarsch rechtsextremer Szene

Mit Bildergalerie. Die Gemeinde St. Georgen in Oberösterreich will nicht akzeptieren, dass Flüchtlinge im Erstaufnahmezentrum Thalham in Zelten schlafen. Der Protest sorgt für eine Sperre der Autobahnauffahrt – und wird von Rechtsextremen instrumentalisiert.