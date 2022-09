Juristisch ist die Sache noch lange nicht aufgearbeitet: In Ischgl, wo sich im Frühjahr 2020 vermutlich tausende Touristen mit Corona angesteckt haben, werden Prozesse neu aufgerollt. Die Schadenersatzforderung eines deutschen Urlaubers wurde zwar in erster Instanz abgewiesen, im Juli wurde das Urteil aber vom Oberlandesgericht aufgehoben. Auch in etlichen ähnlichen Fällen wird mit einer Urteilsaufhebung und neuen Verhandlungen gerechnet. Der Verbraucherschutzverein kündigte bereits weitere Sammelklagen an und droht, auch das Land Tirol zu klagen.

Politisch scheint die Aufarbeitung der Causa aber abgeschlossen - zumindest unter den Wählerinnen und Wählern der 1.600-Einwohner-Gemeinde in Paznaun. Entgegen dem Landestrend, wo die ÖVP in fast allen Gemeinden verlor, konnte die ÖVP in Ischgl sogar um 4 Prozentpunkte zulegen und erhielt 80,8 Prozent.

Den höchsten Zuwachs, nämlich 18 Prozent, machte die ÖVP in Gramais, der kleinsten Gemeinde Österreichs. Von den 41 Einwohnern waren 33 wahlberechtigt. 23 gültige Stimmen wurden abgegeben, davon wählten 22 (95,6 Prozent) die ÖVP. Weder SPÖ noch FPÖ, Grüne oder Neos erhielten dort auch nur eine einzige Stimme.