Insgesamt 8,7 Millionen Menschen in Österreich erhalten den Klimabonus und die Teuerungsabgeltung – insgesamt 500 Euro für Erwachsene, 250 Euro für Kinder – in den nächsten Wochen auf ihr Konto überwiesen oder in Gutscheinform per Post zugestellt. Ursprünglich war die Auszahlung für Oktober geplant, nun wurde sie auf September vorgezogen.

Ein Teil bekommt das Geld aber noch früher überwiesen, nämlich ab dem heutigen Mittwoch. Dabei handelt es sich um 300.000 zufällig ausgewählte Menschen in ganz Österreich. Sie wurden von einem Algorithmus ausgewählt und leben in ganz Österreich verteilt. Ein regionaler Fokus auf Tirol, wo in einem Monat Landtagswahlen stattfinden, weist das Klimaministerium entschieden zurück.

Vielmehr handelt es sich um einen Testlauf, der ein nie dagewesenes System auf die Probe stellt. "Mit der festgelegten Menge an Vorab-Zahlungen soll festgestellt werden, ob das Auszahlungssystem gut funktioniert", heißt es im Ministerium. Sollte es zu Problemen kommen, können die noch behoben werden, bevor im September 7 Millionen Auszahlungen stattfinden

Wer sind die 300.000 Menschen?

Aus allen bezugsberechtigten Personen wurden deshalb per Zufall 300.000 Menschen ausgewählt, darunter auch Senioren oder Kinder. Weil der Klimabonus personenbezogen ausbezahlt wird, kann es daher vorkommen, dass Eltern den Bonus für das Kind schon jetzt, den eigenen erst im September überwiesen bekommen.

In der Testgruppe sind allerdings nur Menschen, die den Bonus auf ihr Konto überwiesen bekommen. Jene 1,2 Millionen Menschen, von denen keine Kontodaten hinterlegt sind, bekommen den Bonus in Gutscheinform per Post übermittelt. Der Versand der Gutscheine erfolgt aber tatsächlich erst im September.