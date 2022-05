Ist der Muttertag für Sie ein Feiertag?

GERTRAUD KLEMM: Ich persönlich darf mir schon aussuchen, was wir an dem Tag machen und schleppe meinen Mann und die Kinder in die Natur. Ich trotze ihnen das Wandern sehrwohl ab. Darüber hinaus ist der Muttertag mit seinen Gedichten und Tränen und Blumen für mich nur eine Entschuldigung dafür, dass die bedingungslose Liebe, ohne die unsere Welt nicht funktionieren würde, an allen anderen Tagen als selbstverständlich vorausgesetzt wird.