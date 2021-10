Gemerkte Artikel können Sie jederzeit in Ihrer Leseliste abrufen. Zu Ihrer Leseliste gelangen Sie direkt über die Seiten-Navigation.

Schicksalsstunden in Wien: Die Grünen stellen Kurz' Handlungsfähigkeit in Frage, beraten sich mit dem Bundespräsidenten und den Klubobleuten aller Parteien.

© (c) APA/HERBERT NEUBAUER (HERBERT NEUBAUER)

Diese Woche könnte in Österreich wieder einmal Politikgeschichte geschrieben werden: Die am Mittwoch bekannt gewordenen Vorwürfen der Staatsanwaltschaft, denen zu Folge Sebastian Kurz und sein engstes Umfeld mit Steuergeld manipulierte Umfragen und in Medien der Österreich-Gruppe wohlwollende Berichterstattung gekauft haben sollen, haben ein politisches Erdbeben ausgelöst. „Wie können nicht zur Tagesordnung übergehen“, betont Vizekanzler Werner Kogler (Grüne). Steht die Regierung vor dem Aus?