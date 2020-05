Österreich will das sicherste Urlaubsland der Welt werden und alle Tourismusmitarbeiter auf Corona testen. Begonnen wird damit am Freitag in fünf Pilotregionen. Das sorgt für Unmut bei Betrieben außerhalb der ausgewählten Regionen.

Tourismusministern Elisabeth Köstinger (ÖVP) hat sich dafür stark gemacht, dass Kärnten eine dieser Modellregionen wird © KK/Martin Steinthaler

„Jetzt gibt es also eine offizielle Tourismusempfehlung, wo man in Österreich sicher Urlaub machen kann“, sagt die Salzburger Hotelbesitzerin Tanja Schurmann. Am Freitag dürfen die Hotels in Österreich wieder öffnen, doch bei manchen Hoteliers überwiegt der Ärger.