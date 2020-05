Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Seit Montag dürfen Volksschüler wieder in ihre Klassen, allerdings unter strengen Auflagen. © (c) APA/HELMUT FOHRINGER (HELMUT FOHRINGER)

Seit Montag dürfen 700.000 Schüler in Österreich wieder in ihre Klassen - allerdings unter strengen Auflagen. Angesichts der guten virulogischen Entwicklungen und der Bedürfnisse von Kindern forderte Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) am Mittwoch von der Regierung, die Regeln speziell an Volksschulen zu überdenken.