Klaudia Tanner © APA/ROLAND SCHLAGER

Österreich sei im Bereich der Luftraumsicherung derzeit "einsatzfähig", sagt die neue Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP). Im Fernsehinterview mit der ZiB2 kündigte sie am Donnerstag dennoch eine rasche Entscheidung über neue Flugzeuge an: Über die Nachfolge der Saab 105 werde "im ersten Halbjahr" entschieden. Die Typenentscheidung werde "in kosteneffizienter Art gemeinsam mit den Kollegen aus Deutschland und Italien" besprochen, deutete sie an.