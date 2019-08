Facebook

Nicht auf Abwegen von der von der SPÖ geforderten Millionärssteuer ertappt fühlt sich SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner durch ein Foto, das sie in einem Nobelklub im südfranzösischen Saint-Tropez zeigt und in sozialen Medien aufpoppte. "Mich hat nie interessiert, wo andere Politiker Urlaub machen, allerdings interessiert mich, wenn sie dort die halbe Republik verkaufen. Ich war mit Kind, Kegel und Hund in Jesolo und erstmals in Südfrankreich und nahm mit Freunden in einem Strandlokal einen Snack", sagte sie am Dienstag auf Wahlkampftour am Wörthersee und Millstätter See. "Zum krönenden Urlaubsabschluss feiere ich am Mittwoch in der Steiermark den 20. Hochzeitstag."