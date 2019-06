Sie habe versprochen, "in guten wie in schlechten Zeiten" an seiner Seite zu stehen.

Johann Gudenus war nach dem Ibiza-Video in aller Munde © APA/HANS PUNZ

Vor drei Wochen war Johann Gudenus in Zusammenhang mit dem Ibiza-Video in aller Munde, es kostete ihn am Ende den Job. Der frühere FP-Klubchef war gemeinsam mit dem damaligen FP-Chef Heinz-Christian Strache auf Ibiza in eine Falle getappt.

Gudenus' Frau Tajana, die auf der Insel mit dabei war und ebenfalls auf dem Video zu sehen ist, hält ihm die Treue: "Es mag sein, dass mein Leben ohne dich um einiges einfacher wäre, aber im Hinblick auf unsere Beziehung bereue ich nichts und liebe dich heute noch wie am ersten Tag", schrieb Tajana Gudenus nun wohl anlässlich des Vatertags in einem Posting auf Instagram.

Sie habe ihm das Eheversprechen gegeben, "obwohl wir aus unterschiedlichen Welten kommen, obwohl wir oft (vor allem politisch) nicht der gleichen Meinung sind, obwohl ich bereits in den Jahren davor durch unsere Beziehung zum Zielobjekt nicht nur anonymer, sondern auch mir mehr oder weniger bekannter Hassposter wurde, die ich früher mal irrtümlicherweise als 'gute Bekannte' oder sogar 'Freunde' bezeichnet hätte."

Und weiter: "Ich habe den äußerst gutmütigen Menschen hinter dem politischen 'Mann für's Grobe' kennen und lieben gelernt", der "jede andere Meinung respektiert" und "selbstlos und unerschütterlich" zu seiner Familie und seinen Freunden halte.