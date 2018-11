Kleine Zeitung +

Sexismus & Politik Vom Aufbruch der SPÖ - und wieso Dornauer nicht nur den SPÖ-Frauen im Wege steht

Eine weibliche Führung, eine neue Ära und eine Kampfansage an rückwärtsgewandte Frauenpolitik in türkis-blau: Das wollen die SPÖ Frauen, und das will auch die neue SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner. Der sexistische Auftritt eines neu zu wählenden Landeschefs passt nicht dazu.