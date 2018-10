Facebook

Literat Josef Winkler kann wieder in Ruhe arbeiten. © Peutz

Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt hat eine Anzeige der Kärntner FPÖ gegen Josef Winkler verworfen. Stein des Anstoßes war die Festrede des Autors zur 500-Jahr-Feier der Stadt Klagenfurt. Der Büchner-Preisträger hatte die FPÖ scharf kritisiert. Die stieß sich vor allem an Winklers Formulierung, dass die Urne Haiders in eine Gefängniszelle verlegt werden sollte und zeigte den „linken Hassprediger“ (so Gernot Darmann, Kärntner FPÖ-Chef) an.